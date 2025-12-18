11檔ETF 完成填息

台股昨（17）日遭外資大賣加權指數開高走低，不過，在金融股大漲、電子股力挺帶動下，群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息等在內的11檔ETF完成填息。

進入密集的ETF除息期，繼16日有13檔ETF完成一日填息後，昨日復華台灣科技優息也跟著上演一日填息，另外還有群益台灣精選高息、凱基優選高股息30、群益ESG投等債20+、國泰20年美債等ETF花兩日完成填息。

進一步檢視昨日完成填息的11檔ETF，台股有六檔、債券則有五檔；以近一月漲跌來看，群益台灣精選高息5.5%最強，富邦臺灣優質高息也有5.1%的漲幅、其餘依序為凱基優選高股息30漲4.8%、富邦特選高股息30漲2.1%、FT投資級債20+漲1.8%、群益ESG投等債20+漲1.6%、兆豐US優選投等債1.1%、國泰20年美債0.6%、凱基美債25+漲0.5%、復華台灣科技優息拉回0.6%、FT臺灣永續高息拉回3.7%。

法人表示，群益台灣精選高息在16日起調整持股，調整過後大型股及金融股配置比重提高，波動度也確實有所降低，成份股特性更加適合長期存股，雖然台股高息ETF今年來績效落後市值型備感壓力，不過，市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，從存股角度來看，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

凱基優選高股息30研究團隊表示，今年前三季台灣上市公司累計營收創下近十年同期新高，顯示企業獲利動能穩健。回顧2025年，AI產業需求強勁，相關應用擴散已成為推動台股企業營收與獲利的核心引擎，半導體、電腦及周邊設備、其他電子等與AI供應鏈相關產業均明顯受惠。

在債券市場部分，國泰20年美債經理人陳思翰表示，儘管聯準會（Fed）本次會議態度保守，重申現行通膨疑慮仍存，且美國就業情況仍面臨下行風險，導致Fed內部官員意見分歧，短期內提高明年初降息門檻，但隨時序持續推進，中長期來看，聯準會整體態度仍偏向維持寬鬆政策。從Fed Watch點陣圖可見，2026年至2028年仍隱含至少2碼降息空間，維持緩降息步調。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。