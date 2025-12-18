快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
相比個股投資，選擇ETF的風險相對較小。一名自稱投資新手的女網友在Dcard發文求助，坦言帳戶由前男友代為操作後嚴重虧損，心臟難以承受波動，考慮是否該認賠出清個股、全面轉向0050。貼文並附上實際持股明細截圖，顯示多檔個股跌幅超過一成，引發網友熱烈討論「該不該認賠換大盤」。

從原PO附圖可見，目前帳上主要持股包括信邦中租-KY與振曜，其中信邦持有1,000股，未實現損失逾2.5萬元、跌幅約11%；振曜同樣持有1,000股，虧損逾1.7萬元、跌幅超過12%；中租-KY也呈現近12%的帳面虧損。原PO表示，自己從9月初一路期待反彈，卻始終「回不去」，情緒與壓力不斷累積，才萌生全面轉向ETF的念頭。

原PO指出，這是自己首次投資，並非主動選股，而是交由前男友操作，如今結果「賠到一個爛掉」，讓她深刻體會個股波動的心理負擔。她直言，比起繼續抱著期待，不如認賠換成0050，至少能睡得著覺，也反映不少新手在實戰後對風險承受度的重新評估。

多數網友留言力挺轉向0050，認為市值型ETF分散風險、適合新手長期投入。有網友甚至幫忙試算，指出若當初資金投入0050，帳面表現可能早已轉正，直言「小心臟不適合個股」。也有人建議搭配美股ETF，強調指數投資雖非暴賺，但能讓投資人穩定走得久。

不過，也有不同聲音提醒，認賠前應重新檢視原先買進理由，若基本面未變，不必急於出清；部分網友認為信邦與中租-KY仍屬體質不差的公司，只是需要時間等待循環反轉。另有留言將焦點放在「代操風險」與投資責任，直言這次經驗至少換來一次重要教訓。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

分散風險 ETF Dcard 信邦 中租 振曜 0050元大台灣50

前男友代操慘虧11％⋯她心碎問：信邦認賠換0050？網友力挺適合小心臟

商品推薦

