投資清一色勸買0050⋯他看膩酸「爛建議」：狗都知道！網曝其他選擇

0050為台灣最具代表性的市值型ETF之一，一名網友在Dcard發文抱怨，近期討論投資標的時，留言區常被「清一色買0050、0056」洗版，甚至出現「買0050你會感謝我」等簡化建議，讓他直呼這是「小學生的回答」，不滿大家把投資討論變成口號式推文，引發網友針對市值型ETF定位與投資心態展開辯論。

0050追蹤台灣50指數，成分以大型權值股為主，長期受惠台股整體成長；其中台積電占比向來居高，使0050常被視為「用ETF方式參與台積電與大型龍頭」的工具，也因此成為新手最常被推薦的入門選項之一。相較之下，高股息ETF如0056則偏向現金流取向，常被拿來對照「成長」與「配息」兩種投資目標差異。

發文網友認為，0050/0056已是「路邊野狗都知道」的標的，留言者若只丟一句「買0050」並無助於討論，反而像敷衍。他的情緒貼文也意外成為焦點，讓不少人反問：「既然嫌答案簡單，那你想聽到什麼？」並把討論拉回投資者自身能力與期待落差。

多數網友認同「大家只推0050」與社群生態有關。有留言指出，很多提問者自稱新手，想要「不會賠」的答案，在台股最容易被端出的就是大盤市值型；也有人直白表示，真正願意研究的人會自己去找原因，伸手牌只想抄答案，風險自然也只能自己承擔。另有網友打趣說「我家野狗就不知道」，把原PO用語反過來調侃。

不過，留言區也出現不少不同觀點與補充。有人建議若不想只聽0050，也可改談006208、VOO、VWRA或配置美股與債券；也有人提醒市值型並非「永遠躺著賺」，空頭時可能面臨大幅回撤，若投資人抱著賺快錢心態，反而更容易在下跌時崩潰離場。另有批評聲音直指，部分人過度神化0050，牛市才開始高喊躺贏，忽略了投資仍需紀律與長期持續買進的耐心。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。