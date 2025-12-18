高股息ETF換股變「金融大禮包」？網看增減名單酸：00713亂搞

臺灣指數公司公布2025年12月17日指數定期審核結果，涉及元大高息低波00713、群益精選高息00919與富邦高股息30的00900等追蹤指數成分調整，PTT網友討論焦點集中在「高股息指數竟納入台積電2330」、「00713再度接回統一、群益證」以及00919金融比重走向等爭議。

根據台灣指數公司官網資料顯示，00713追蹤的「特選高股息低波動股價指數」本次15進15出，並設有8個交易日的指數調整過渡期；00919追蹤指數同樣8進8出、過渡期8個交易日；00900追蹤的「高股息30指數」則為3進3出、過渡期5個交易日，調整自12月16日交易結束後生效、12月17日起適用。

一名網友在PTT整理名單後點出換股方向，00713納入亞泥、統一、和泰車、瑞昱、華南金、遠百、玉晶光、群益證、樺漢等，刪除第一金、仁寶、健鼎、瑞儀、力成、矽格等；00919新增卜蜂、大成鋼、長榮鋼、華碩、台新新光金、文曄、大聯大、可寧衛，刪除名軒、大同、美律、冠德、永信建、群聯等；00900則納入光寶科、台積電、譜瑞-KY並剔除台肥、環球晶、台灣虎航。

多數網友第一時間把火力集中在00900「高股息納入2330」，笑稱台積電「晉升高股息認證個股」，也有人補充這是年底固定調整節奏，「下次又會踢掉」。在00713部分，留言多以「高點賣統一、現在接回來」形容選股反覆，並點名第一金「年中納入、年底剔除」難以理解，質疑操作像是「低賣高買」，甚至直呼「00713在忙什麼」、「一直在亂搞」。

不同意見與延伸討論則聚焦兩條線：一派認為00713本次納入多屬低位階、偏防禦成分，「這樣換比較抗震」，不必過度解讀單次名單；另一派則對00919新增台新新光金感到不滿，認為金融持股占比恐持續拉高，擔心高股息ETF愈來愈像「金融大禮包」，也有人笑稱「垃圾變黃金」。

