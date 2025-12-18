00919兩天完成填息！靠金融股撐盤仍被酸「不如市值型ETF」

群益台灣精選高息ETF00919第11次除息僅花費2天即完成填息，引發PTT股板熱烈討論。新聞曝光後，原PO感嘆金融股意外轉強，直言「金融變飆股始料未及」，也點名富邦金、國泰金等金融權值成為撐盤關鍵，相關言論隨即引來支持與質疑並存的回應。

根據媒體報導，00919本次除息金額填息迅速，2025年累計配息達2.52元，年化配息率仍有11%以上。近期同步進行成分股調整，納入台新新光金等大型金融股，使金融類股比重明顯提升，法人認為有助降低波動度，強化長期存股屬性，也成為本次填息的關鍵背景。

一名網友在PTT分享新聞後表示，原本未預期金融股能成為主攻動能，戲稱「金金最後一棒」，流露對行情反轉的驚訝與些許自嘲，也反映不少高息ETF投資人長期承壓、近期才稍獲喘息的心情。

不少網友對00919填息表現給予肯定，有人直言「919真的好強」、「抱兩年就是爽」，也有成本偏低的投資人分享已長期領息、順利回本，認為高息ETF本就適合拉長時間看待，填息只是遲早問題，短期波動無須過度放大。

不過，質疑聲浪同樣不小。多名網友指出，買在26元高點的投資人至今仍心有餘悸，認為填息更多是仰賴金融股短線大漲，「今天漲是因為盤好」，也有人嘲諷高息ETF是「左手換右手」、「專騙韭菜」，直指整體績效仍不如市值型ETF。

此外，部分留言延伸至高息ETF結構性問題，包括金融股占比過高、成分股輪動效率，以及是否適合牛市布局等。也有網友認為，在震盪市況下，高息ETF提供現金流仍具吸引力，最終仍取決於投資人進場時機與持有心態。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。