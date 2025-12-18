重壓0052比0050賺？他曝「短期彈性更好」原因 網酸不如買台積電
0050為台灣第一檔市值型ETF，追蹤台灣50指數，成分涵蓋金融、電子與傳產龍頭，被視為較為穩定的長期配置工具；0052則聚焦科技產業，台積電占比高達近七成，整體更偏向AI與半導體題材，波動度相對較高，也更直接反映科技股走勢。
一名網友在PTT發文討論ETF配置，分享同時持有0050與0052的投資心得，並思考短期是否該重壓0052，引發大量網友熱烈回應。討論焦點集中在兩檔ETF的成分結構、波動風險，以及「與其買0052，不如直接買台積電」的投資邏輯爭辯。
原PO表示，自己年初投資小幅虧損，但下半年已逐漸轉正，認為兩檔ETF「持續買、放久一定賺」。他指出0052因台積電占比高，短期彈性可能較佳，因此詢問是否該在0052股價約35.56元時合理加碼，並計畫投資年期約5年，希望年底前能多累積張數。
多數網友對「短期重壓0052」持保留態度，不少人直言「既然看好台積電，為什麼不直接買2330？」認為0052績效來自台積電權重過高，分散風險效果有限。也有網友嘲諷這種邏輯「像吃滷肉飯說為了健康加點滷肉」，認為若追求績效，不如直接買個股甚至槓桿型商品。
不過，也有支持0052的聲音指出，ETF具備定期汰弱留強機制，台積電休息時仍可由其他科技股撐盤，且相較個股更適合無法精準預測走勢的投資人。另有網友認為，若對科技產業長期成長有信心，0052仍是不錯選擇，但也提醒其成分股中仍存在部分成熟或景氣循環股，需自行衡量風險。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
