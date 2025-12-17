009803市值＋動能…最新成分股名單出爐！50檔市值標竿企業全到位

隨著季節更替需要換上新裝，投資配置也應適時進行調整。主打投資臺灣市值標竿企業的保德信市值動能50（009803），今年三月掛牌上市，並在六月完成換股。

6月定期審核中，009803採取「九進九出」的調整方式，新增比重主要集中於航運、半導體與消費性電子等產業。整體投資組合維持50檔成分股配置，皆為具代表性的市值標竿企業。

除了持續布局成長動能強勁的核心AI供應鏈之外，考量進入配息旺季，也同步納入具殖利率概念、評價相對便宜的消費性電子、金融與航運類股，以平衡成長與收益特性。

在完成成分股調整後，009803的50檔市值標竿企業配置，也被定位為投資人在現階段市場環境中的穩健選擇。

12月換股名單

009803追蹤「特選 FactSet 臺灣市值動能50指數」，於本次定期審核中：

新增成分股為 華城、亞德客-KY、美時、東和鋼鐵、光寶科、雄獅、臻鼎-KY、光聖、藥華藥、AES-KY、富世達、勤誠、可寧衛，共13檔 刪除成分股為 群光、長榮、陽明、華航、萬海、長榮航、王品、材料-KY、祥碩、中租-KY、台表科、復盛應用、億豐，共13檔

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。