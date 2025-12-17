僅花兩天00919填息了！128.3萬投資人息利雙收

百萬國民台股ETF群益台灣精選高息ETF（00919）第11次除息填息了！統計本次僅花兩天就填息。17日在金融股大漲帶動下，00919一早以21.75元開出後，隨即穩定上揚至22.19元完成填息，最高價位到22.2元，讓參與第11次填息的投資人息利雙收。統計00919在2025年度共配息2.52元，年化配息率仍有11.75%。

ETF理財達人表示，00919在16日也公布成分股調整，根據台灣指數公司公布的00919成分股調整資料顯示，本次調整持股8進8出；觀察00919的最新持股，在電子、傳產、航運、金融都配置一定的比例，具有分散風險的樣態，本次新增的8檔均為獲利成長的潛力高息股，刪除的8檔為獲利衰退的既有成分股，包括其中3檔配置比例不高的營建股。

ETF理財達人指出，特別值得一提的是，本次新增1檔特大型金融股台新新光金，加上既有的國泰金、中信金、富邦金，匯集更多存股族偏好穩健的金融股。由於00919大型股及金融股配置比重提高，波動度也確實有所降低，成份股特性更加適合長期存股。

市場法人表示，雖然台股高息ETF今年來績效落後市值型備感壓力，不過，市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，從存股角度來看，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

據了解，00919採季配息，每年3、6、9及12月除息，也連續11季維持年化配息率10%以上，加上金融股預期可受惠降息循環中投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。