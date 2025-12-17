快訊

蘋果放大招！摺疊iPhone、20周年版手機等7款傳排隊推出 功能搶先看

房價愈打愈高？一表看10大逆漲區 新北這區驚人狂漲56%

確定了！基隆油汙染 台水首度證實「將誠」有汙染物流至淨水場

聽新聞
0:00 / 0:00

00919「填息了」僅花費2天！第11次除息過關…年化配息率站穩10％

聯合新聞網／ 綜合報導
群益台灣精選高息ETF（00919）第11次除息僅花兩天完成填息，盤中最高來到22.2元，2025年全年配息累計2.52元，年化配息率仍達11.75%，金融股走強成為重要助力。記者余承翰／攝影
群益台灣精選高息ETF（00919）第11次除息僅花兩天完成填息，盤中最高來到22.2元，2025年全年配息累計2.52元，年化配息率仍達11.75%，金融股走強成為重要助力。記者余承翰／攝影

百萬國民台股ETF群益台灣精選高息ETF(00919)第11次除息填息了！統計本次僅花兩天就填息年化配息率10%。今日在金融股大漲帶動下，00919一早以21.75元開出後，隨即穩定上揚至22.19元完成盤中填息，最高價位到22.2元，也讓參與第11次填息的投資人息利雙收。統計00919在2025年度共配息2.52元，年化配息率仍有11.75%。

ETF理財達人表示，00919在昨日也公布成分股調整，根據台灣指數公司公布的00919成分股調整資料顯示，本次調整持股8進8出；觀察00919的最新持股，在電子、傳產、航運、金融都配置一定的比例，具有分散風險的樣態，本次新增的8檔均為獲利成長的潛力高息股，刪除的8檔為獲利衰退的既有成分股，包括其中3檔配置比例不高的營建股。

特別值得一提的是，本次新增1檔特大型金融股台新新光金(2887)，加上既有的國泰金(2882)、中信金(2891)、富邦金(2881)，匯集了更多存股族偏好穩健的金融股。由於00919大型股及金融股配置比重提高，波動度也確實有所降低，成份股特性更加適合長期存股。

市場法人表示，雖然台股高息ETF今年來績效落後市值型備感壓力，不過，市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，從存股角度來看，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

據了解，00919採季配息，每年3、6、9及12月除息，也連續11季維持年化配息率10%以上，加上金融股預期可受惠降息循環中投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息 2891中信金 金融股 台新新光金 填息

相關新聞

00919「填息了」僅花費2天！第11次除息過關…年化配息率站穩10％

百萬國民台股ETF群益台灣精選高息ETF(00919)第11次除息填息了！統計本次僅花兩天就填息年化配息率10%。今日在金融股大漲帶動下，00919一早以21.75元開出後，隨即穩定上揚至22.19元

金融股發飆…00919今天有望拚填息成功？達人：早盤差點就填息了

00919差點填息成功 持續持有買進看好戲 本次成分股換檔8進8出 00919填息價格為22.19元，早盤剛剛差點就填息了...太感動了！ 另外還有00919本次調整成分股： 根據台灣指數公司公

市值型ETF年終盤點…00905績效打敗大盤！銅板價成小資族高CP值首選

2025年台股ETF市場大換血，主動型ETF的崛起與高股息ETF面臨金管會新規範，正深刻考驗著老牌市值型ETF的人氣與地位。在市場熱點快速輪動之際，台股大盤近期也出現劇烈震盪，受到國際股市修正及權值股

僅花兩天00919填息了！128.3萬投資人息利雙收

百萬國民台股ETF群益台灣精選高息ETF（00919）第11次除息填息了！統計本次僅花兩天就填息。17日在金融股大漲帶動...

極簡化投資「只抱一檔ETF」選VT或0050？網一面倒：全球分散更穩

股票標的選擇是一門學問。一名網友在Dcard發文請益，若「只選一檔ETF長抱」該選什麼，並點名美股全世界型ETF「VT」與台灣最具代表性的市值型ETF元大台灣50(0050)作比較，引發投資人熱議。討論焦點集中在「全球分散vs單一市場」、「複委託成本與便利性」以及長期投資是否需要等待低點。

00918今天最後買進日！高股息黑馬年化配息9.98% 26萬股東1月等領紅包

採季配息、受益人數逾26萬的高股息ETF大華優利高填息30（00918），昨（16）日公告第11次配息每受益權單位實際配發金額為0.565元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。