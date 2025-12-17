金融股發飆…00919今天有望拚填息成功？達人：早盤差點就填息了

00919差點填息成功 持續持有買進看好戲 本次成分股換檔8進8出

00919填息價格為22.19元，早盤剛剛差點就填息了...太感動了！

另外還有00919本次調整成分股：

根據台灣指數公司公布的00919成分股調整資料顯示，本次調整持股8進8出。

新增8檔分別為華碩（2357）、台新新光金（2887）、文曄（3036）、大聯大（3702）、大成鋼（2027）、卜蜂（1215）、長榮鋼（2211）、可寧衛（8422） 刪除8檔分別為群聯（8299）、億光（2393）、美律（2439）、瑞鼎（3592）、名軒（1442）、大同（2371）、冠德（2520）、永信建（5508）

00919新進榜除了又多一檔金融股台新新光金，持有金融股更多了，另外增加兩檔鋼鐵股，還有配息穩健雞肉食品股卜蜂，可寧衛除了前陣子進行分割，他也是配息穩健的一檔標的！華碩不用說了老字號，之前也曾經飆漲過；只能說這次選的標的比較大指標，是否能提供穩健配息明年揭曉

另外刪除的我其實只知道大同，之前被炒到飆漲起來，終於剔除了不怎麼看好它，其他的7檔自己不太了解；或許是市值不到300大被指數剔除了！

但00919透過換股調整，相信會越來越好的，請00919明年2026年再繼續努力幫我賺錢了。

