快訊

蘋果放大招！摺疊iPhone、20周年版手機等7款傳排隊推出 功能搶先看

房價愈打愈高？一表看10大逆漲區 新北這區驚人狂漲56%

確定了！基隆油汙染 台水首度證實「將誠」有汙染物流至淨水場

主動式台股 ETF 規模連三天創高突破900億 科技型看俏

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

今年甫問世的主動式台股ETF火熱無法擋，不僅檔數從目前的5檔到即將募集上市的5檔共10檔，規模也是領先台股ETF創高突破900億元大關，來到903.29億元。預計加上年底將上市的，規模衝破千億指日可待。

市場法人表示，主動式操作上，可適時參酌時事對各產業的影響分析，無論消息好壞，都可以每日即時進行持股調整，以降低投資組合波動，彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢。主動式台股ETF儼然成為主流投資趨勢，也成為投資人新寵。目前市場上僅有一檔台股科技主動式ETF，主動群益科技創新ETF（00992A）， 00992A掛牌價為新台幣10元，即將在12月30日上市，讓投資人年底進場可完整參與2026年投資契機。

ETF理財達人指出，以AI供應鏈為例，台廠扮演關鍵角色，00992A持股橫跨AI供應鏈，涵蓋從晶片設計、製造、封裝、組裝到終端應用的整個價值鏈，包括：晶圓代工、晶片設計、先進封裝與載板、伺服器製造與組裝、伺服器零組件及測試與系統整合等，還包括與AI基礎設施相關的電力、連接器等領域，可一次掌握完整趨勢。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政指出，台灣科技創新題材商機多元，投資科技股不能只聚焦特定個股，更應該主動選股掌握先機。AI 伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是明年仍將持續發酵的重要推力。隨著各大科技企業積極布局 AI 設備、雲端架構與自研晶片，台灣在製造、封裝、散熱、光電、網路交換設備與高階電路板等關鍵零組件上的角色益發重要，相關供應鏈仍有機會迎來新一輪成長動能。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易強調，台股融資餘額回升到3,300億元左右，已接近4月對等關稅超預期金額，因此籌碼面上略顯凌亂。可趁回檔之際進行中長線佈局，布局策略應著重公司長期發展優勢，可優先佈局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，及AI應用以及提高生產力族群。整體而言，Fed降息有利資金回流，大盤看法中性偏多，建議可以在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

科技股 ETF

延伸閱讀

2025年十大熱門台股榜 台積電連四年蟬聯年度冠軍

台股外資提款 兩天逾千億…國家隊上演即刻救援

六檔台股ETF商品成分股調整

台股主動ETF熱翻天 本月開募四檔 總額估逾200億元 下月三檔排隊遞件

相關新聞

00919「填息了」僅花費2天！第11次除息過關…年化配息率站穩10％

百萬國民台股ETF群益台灣精選高息ETF(00919)第11次除息填息了！統計本次僅花兩天就填息年化配息率10%。今日在金融股大漲帶動下，00919一早以21.75元開出後，隨即穩定上揚至22.19元

金融股發飆…00919今天有望拚填息成功？達人：早盤差點就填息了

00919差點填息成功 持續持有買進看好戲 本次成分股換檔8進8出 00919填息價格為22.19元，早盤剛剛差點就填息了...太感動了！ 另外還有00919本次調整成分股： 根據台灣指數公司公

市值型ETF年終盤點…00905績效打敗大盤！銅板價成小資族高CP值首選

2025年台股ETF市場大換血，主動型ETF的崛起與高股息ETF面臨金管會新規範，正深刻考驗著老牌市值型ETF的人氣與地位。在市場熱點快速輪動之際，台股大盤近期也出現劇烈震盪，受到國際股市修正及權值股

僅花兩天00919填息了！128.3萬投資人息利雙收

百萬國民台股ETF群益台灣精選高息ETF（00919）第11次除息填息了！統計本次僅花兩天就填息。17日在金融股大漲帶動...

極簡化投資「只抱一檔ETF」選VT或0050？網一面倒：全球分散更穩

股票標的選擇是一門學問。一名網友在Dcard發文請益，若「只選一檔ETF長抱」該選什麼，並點名美股全世界型ETF「VT」與台灣最具代表性的市值型ETF元大台灣50(0050)作比較，引發投資人熱議。討論焦點集中在「全球分散vs單一市場」、「複委託成本與便利性」以及長期投資是否需要等待低點。

00918今天最後買進日！高股息黑馬年化配息9.98% 26萬股東1月等領紅包

採季配息、受益人數逾26萬的高股息ETF大華優利高填息30（00918），昨（16）日公告第11次配息每受益權單位實際配發金額為0.565元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。