2025年五大熱門 ETF 榜 00919拔頭籌
2025年五大熱門ETF榜由高股息商品主導，由季配息與成分股策略調整靈活著稱的群益台灣精選高息（00919）拔得頭籌，於震盪行情中成為存股族、保本型投資人穩定收益的重要標的；受惠於新版選股邏輯與高殖利率設定的元大高股息（0056）則名列第三；國泰永續高股息（00878）憑藉穩健選股邏輯與ESG理念，持續獲市場關注，名列第四；近期啟動指數編製規則更新的復華台灣科技優息（00929）規模逐漸膨脹獲投資人矚目，名列第五。
今年進行「一拆四」後投資門檻大幅降低的「元大台灣 50（0050）」，受益於大型權值股的高流動性與 AI、半導體權值持續向上，使股東人數激增，關注度高居不下，名列第二，更成為排行榜中唯一的非高股息題材。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
