快訊

蘋果放大招！摺疊iPhone、20周年版手機等7款傳排隊推出 功能搶先看

房價愈打愈高？一表看10大逆漲區 新北這區驚人狂漲56%

確定了！基隆油汙染 台水首度證實「將誠」有汙染物流至淨水場

市值型ETF年終盤點…00905績效打敗大盤！銅板價成小資族高CP值首選

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦公司治理（00692）、FT臺灣Smart（00905）今年以來績效領先，報酬率均超越台灣加權指數；多檔ESG題材ETF如00938、00850、00888也繳出雙位數成績，顯示在主動型與高股息ETF話題輪動下，市值型ETF仍是不少投資人核心配置選項。（聯合報系資料照）
富邦公司治理（00692）、FT臺灣Smart（00905）今年以來績效領先，報酬率均超越台灣加權指數；多檔ESG題材ETF如00938、00850、00888也繳出雙位數成績，顯示在主動型與高股息ETF話題輪動下，市值型ETF仍是不少投資人核心配置選項。（聯合報系資料照）

2025年台股ETF市場大換血，主動型ETF的崛起與高股息ETF面臨金管會新規範，正深刻考驗著老牌市值型ETF的人氣與地位。在市場熱點快速輪動之際，台股大盤近期也出現劇烈震盪，受到國際股市修正及權值股走弱的雙重壓力。

面對波動加劇的盤勢，投資人回歸初心，重新審視長期穩健的市值型ETF。本文特別彙整今年以來百元以下熱門市值型ETF的績效，在震盪一年後，為投資人檢視值得抱緊的好標的。

根據CMoney截至12月16日的資料，在百元以下的市值型ETF中，富邦公司治理（00692）以今年來高達21.4%的績效第一；然而，更市場矚目的是FT臺灣Smart（00905），不僅以20.4%的報酬率緊追在後，更成功擊敗台灣加權指數同期19.5%的漲幅，其收盤價僅16.72元，對小資族而言，是更易於入手且績效卓越的「銅板價」選擇。

其他展現穩健實力的ETF，多與ESG概念相關。凱基優選30（00938）、元大臺灣ESG永續（00850）與永豐台灣ESG（00888），今年來的績效分別達到17.2%、16.6%及16.5%，表現均超越市場平均。此外，國泰台灣領袖50（00922）與群益台ESG低碳50（00923）則分別繳出13.6%和12.7%的成績單。

法人觀點：高檔換手非反轉 基本面支撐長多格局

法人分析，台股此刻正處於「基本面強韌、資金面重塑」的關鍵轉折點。回顧台股自4月以來，從17,000多點一路攻上28,000點，漲幅超過六成，累積的龐大獲利賣壓，使得適度的回檔修正成為必然。目前的震盪應被視為健康的「高檔換手」，讓信心不足的短線籌碼下車，由著眼中長期的堅定買盤接手，而非趨勢反轉的信號。

展望未來，市場普遍認為美國聯準會12月的降息是「預防性調整」，意在讓利率回歸中性，而非救市，這意味著資金環境將從過去的急速寬鬆，轉為「高利率緩退」，資金將變得更為挑剔，集中流向現金流穩健、獲利能見度高的優質企業。

台股基本面來看，在AI與高效能運算需求的驅動下，出口已連續25個月正成長，其中資通與電子產品佔比近八成。法人預估，2026年上市櫃企業淨利年增率上看16.8%，總獲利有望突破5兆元大關，成長動能將集中在AI供應鏈與金控股。

面對趨勢向上但波動加劇的行情，理財專家建議，投資策略應定調為「不追高、逢低買」，在ETF產品百花齊放的時代，高股息或主題式ETF雖能吸引目光，但回歸投資本質，一檔能穩健跟隨、甚至超越大盤的市值型ETF，仍是投資組合中不可或缺的核心資產。

百元以下熱門市值型ETF績效

代號股票名稱收盤價(元)今年以來績效(%)
00692富邦公司治理54.621.4
00905FT 臺灣 Smart16.720.4
台灣加權指數19.5
00938凱基優選 3016.817.2
00850元大臺灣 ESG 永續53.316.6
00888永豐台灣 ESG19.316.5
00922國泰台灣領袖 5024.813.6
00923群益台 ESG 低碳 5024.812.7
00912中信臺灣智慧 5020.87.1
009802富邦旗艦 5010.80.0
009803保德信市值動能 5012.60.0
0050元大台灣 5062.3*

*0050今年拆分

資料來源：CMoney　資料日期：2025.12.16

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00692富邦公司治理 00938凱基台灣優選30 00922國泰台灣領袖50ETF基金 00923群益台灣ESG低碳50 00905FT臺灣Smart 市值型

延伸閱讀

00905、009808、009803市值型ETF月配息組合！達人：改配009814+00850還分散台美股

極簡化投資「只抱一檔ETF」選VT或0050？網一面倒：全球分散更穩

00919、00713換股重點一次看！市值型動能啟動…009803定期審核13進13出

00918今天最後買進日！高股息黑馬年化配息9.98% 26萬股東1月等領紅包

相關新聞

00919「填息了」僅花費2天！第11次除息過關…年化配息率站穩10％

百萬國民台股ETF群益台灣精選高息ETF(00919)第11次除息填息了！統計本次僅花兩天就填息年化配息率10%。今日在金融股大漲帶動下，00919一早以21.75元開出後，隨即穩定上揚至22.19元

金融股發飆…00919今天有望拚填息成功？達人：早盤差點就填息了

00919差點填息成功 持續持有買進看好戲 本次成分股換檔8進8出 00919填息價格為22.19元，早盤剛剛差點就填息了...太感動了！ 另外還有00919本次調整成分股： 根據台灣指數公司公

市值型ETF年終盤點…00905績效打敗大盤！銅板價成小資族高CP值首選

2025年台股ETF市場大換血，主動型ETF的崛起與高股息ETF面臨金管會新規範，正深刻考驗著老牌市值型ETF的人氣與地位。在市場熱點快速輪動之際，台股大盤近期也出現劇烈震盪，受到國際股市修正及權值股

僅花兩天00919填息了！128.3萬投資人息利雙收

百萬國民台股ETF群益台灣精選高息ETF（00919）第11次除息填息了！統計本次僅花兩天就填息。17日在金融股大漲帶動...

極簡化投資「只抱一檔ETF」選VT或0050？網一面倒：全球分散更穩

股票標的選擇是一門學問。一名網友在Dcard發文請益，若「只選一檔ETF長抱」該選什麼，並點名美股全世界型ETF「VT」與台灣最具代表性的市值型ETF元大台灣50(0050)作比較，引發投資人熱議。討論焦點集中在「全球分散vs單一市場」、「複委託成本與便利性」以及長期投資是否需要等待低點。

00918今天最後買進日！高股息黑馬年化配息9.98% 26萬股東1月等領紅包

採季配息、受益人數逾26萬的高股息ETF大華優利高填息30（00918），昨（16）日公告第11次配息每受益權單位實際配發金額為0.565元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。