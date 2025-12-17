市值型ETF年終盤點…00905績效打敗大盤！銅板價成小資族高CP值首選

2025年台股ETF市場大換血，主動型ETF的崛起與高股息ETF面臨金管會新規範，正深刻考驗著老牌市值型ETF的人氣與地位。在市場熱點快速輪動之際，台股大盤近期也出現劇烈震盪，受到國際股市修正及權值股走弱的雙重壓力。

面對波動加劇的盤勢，投資人回歸初心，重新審視長期穩健的市值型ETF。本文特別彙整今年以來百元以下熱門市值型ETF的績效，在震盪一年後，為投資人檢視值得抱緊的好標的。

根據CMoney截至12月16日的資料，在百元以下的市值型ETF中，富邦公司治理（00692）以今年來高達21.4%的績效第一；然而，更市場矚目的是FT臺灣Smart（00905），不僅以20.4%的報酬率緊追在後，更成功擊敗台灣加權指數同期19.5%的漲幅，其收盤價僅16.72元，對小資族而言，是更易於入手且績效卓越的「銅板價」選擇。

其他展現穩健實力的ETF，多與ESG概念相關。凱基優選30（00938）、元大臺灣ESG永續（00850）與永豐台灣ESG（00888），今年來的績效分別達到17.2%、16.6%及16.5%，表現均超越市場平均。此外，國泰台灣領袖50（00922）與群益台ESG低碳50（00923）則分別繳出13.6%和12.7%的成績單。

法人觀點：高檔換手非反轉 基本面支撐長多格局

法人分析，台股此刻正處於「基本面強韌、資金面重塑」的關鍵轉折點。回顧台股自4月以來，從17,000多點一路攻上28,000點，漲幅超過六成，累積的龐大獲利賣壓，使得適度的回檔修正成為必然。目前的震盪應被視為健康的「高檔換手」，讓信心不足的短線籌碼下車，由著眼中長期的堅定買盤接手，而非趨勢反轉的信號。

展望未來，市場普遍認為美國聯準會12月的降息是「預防性調整」，意在讓利率回歸中性，而非救市，這意味著資金環境將從過去的急速寬鬆，轉為「高利率緩退」，資金將變得更為挑剔，集中流向現金流穩健、獲利能見度高的優質企業。

台股基本面來看，在AI與高效能運算需求的驅動下，出口已連續25個月正成長，其中資通與電子產品佔比近八成。法人預估，2026年上市櫃企業淨利年增率上看16.8%，總獲利有望突破5兆元大關，成長動能將集中在AI供應鏈與金控股。

面對趨勢向上但波動加劇的行情，理財專家建議，投資策略應定調為「不追高、逢低買」，在ETF產品百花齊放的時代，高股息或主題式ETF雖能吸引目光，但回歸投資本質，一檔能穩健跟隨、甚至超越大盤的市值型ETF，仍是投資組合中不可或缺的核心資產。

百元以下熱門市值型ETF績效

代號 股票名稱 收盤價(元) 今年以來績效(%) 00692 富邦公司治理 54.6 21.4 00905 FT 臺灣 Smart 16.7 20.4 台灣加權指數 19.5 00938 凱基優選 30 16.8 17.2 00850 元大臺灣 ESG 永續 53.3 16.6 00888 永豐台灣 ESG 19.3 16.5 00922 國泰台灣領袖 50 24.8 13.6 00923 群益台 ESG 低碳 50 24.8 12.7 00912 中信臺灣智慧 50 20.8 7.1 009802 富邦旗艦 50 10.8 0.0 009803 保德信市值動能 50 12.6 0.0 0050 元大台灣 50 62.3 *

*0050今年拆分



資料來源：CMoney 資料日期：2025.12.16

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。