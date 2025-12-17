市值型ETF年終盤點…00905績效打敗大盤！銅板價成小資族高CP值首選
2025年台股ETF市場大換血，主動型ETF的崛起與高股息ETF面臨金管會新規範，正深刻考驗著老牌市值型ETF的人氣與地位。在市場熱點快速輪動之際，台股大盤近期也出現劇烈震盪，受到國際股市修正及權值股走弱的雙重壓力。
面對波動加劇的盤勢，投資人回歸初心，重新審視長期穩健的市值型ETF。本文特別彙整今年以來百元以下熱門市值型ETF的績效，在震盪一年後，為投資人檢視值得抱緊的好標的。
根據CMoney截至12月16日的資料，在百元以下的市值型ETF中，富邦公司治理（00692）以今年來高達21.4%的績效第一；然而，更市場矚目的是FT臺灣Smart（00905），不僅以20.4%的報酬率緊追在後，更成功擊敗台灣加權指數同期19.5%的漲幅，其收盤價僅16.72元，對小資族而言，是更易於入手且績效卓越的「銅板價」選擇。
其他展現穩健實力的ETF，多與ESG概念相關。凱基優選30（00938）、元大臺灣ESG永續（00850）與永豐台灣ESG（00888），今年來的績效分別達到17.2%、16.6%及16.5%，表現均超越市場平均。此外，國泰台灣領袖50（00922）與群益台ESG低碳50（00923）則分別繳出13.6%和12.7%的成績單。
法人觀點：高檔換手非反轉 基本面支撐長多格局
法人分析，台股此刻正處於「基本面強韌、資金面重塑」的關鍵轉折點。回顧台股自4月以來，從17,000多點一路攻上28,000點，漲幅超過六成，累積的龐大獲利賣壓，使得適度的回檔修正成為必然。目前的震盪應被視為健康的「高檔換手」，讓信心不足的短線籌碼下車，由著眼中長期的堅定買盤接手，而非趨勢反轉的信號。
展望未來，市場普遍認為美國聯準會12月的降息是「預防性調整」，意在讓利率回歸中性，而非救市，這意味著資金環境將從過去的急速寬鬆，轉為「高利率緩退」，資金將變得更為挑剔，集中流向現金流穩健、獲利能見度高的優質企業。
台股基本面來看，在AI與高效能運算需求的驅動下，出口已連續25個月正成長，其中資通與電子產品佔比近八成。法人預估，2026年上市櫃企業淨利年增率上看16.8%，總獲利有望突破5兆元大關，成長動能將集中在AI供應鏈與金控股。
面對趨勢向上但波動加劇的行情，理財專家建議，投資策略應定調為「不追高、逢低買」，在ETF產品百花齊放的時代，高股息或主題式ETF雖能吸引目光，但回歸投資本質，一檔能穩健跟隨、甚至超越大盤的市值型ETF，仍是投資組合中不可或缺的核心資產。
百元以下熱門市值型ETF績效
|代號
|股票名稱
|收盤價(元)
|今年以來績效(%)
|00692
|富邦公司治理
|54.6
|21.4
|00905
|FT 臺灣 Smart
|16.7
|20.4
|台灣加權指數
|19.5
|00938
|凱基優選 30
|16.8
|17.2
|00850
|元大臺灣 ESG 永續
|53.3
|16.6
|00888
|永豐台灣 ESG
|19.3
|16.5
|00922
|國泰台灣領袖 50
|24.8
|13.6
|00923
|群益台 ESG 低碳 50
|24.8
|12.7
|00912
|中信臺灣智慧 50
|20.8
|7.1
|009802
|富邦旗艦 50
|10.8
|0.0
|009803
|保德信市值動能 50
|12.6
|0.0
|0050
|元大台灣 50
|62.3
|*
*0050今年拆分
資料來源：CMoney 資料日期：2025.12.16
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
