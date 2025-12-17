快訊

00919、00713換股重點一次看！市值型動能啟動…009803定期審核13進13出

聯合新聞網／ 綜合報導
從高股息到市值型策略，00919、00713、009803近期完成指數定期審核，成分股名單更新，反映各自追蹤指數的選股邏輯。記者許正宏／攝影
從高股息到市值型策略，00919、00713、009803近期完成指數定期審核，成分股名單更新，反映各自追蹤指數的選股邏輯。記者許正宏／攝影

台灣指數公司日前公布多檔ETF追蹤指數的定期審核結果，涵蓋高股息、主題型與市值型等不同類型產品，成分股調整牽動的整體資產規模超過6,000億元，也成為市場關注焦點。此次調整的ETF包括元大臺灣高息低波（00713）、永豐智能車供應鏈（00901）、富邦特選高股息30（00900）、群益台灣精選高息（00919）、群益半導體收益（00927）以及保德信市值動能50（009803）。

其中，資產規模達1,344億元的元大臺灣高息低波（00713），追蹤「臺灣指數公司特選高股息低波動股價指數」，本次定期審核共新增與刪除各15檔成分股。

新增名單包括亞泥、統一、和泰車、瑞昱、義隆、裕民、華南金、遠百、玉晶光、和碩、遠雄、群益證、樺漢、統一實與裕融；

刪除成分股則為聚陽、仁寶、億光、國產、榮運、第一金、德律、健鼎、瑞鼎、瑞儀、帆宣、力成、矽格、帝寶及復盛應用。

相關異動於16日交易結束後生效，並設有8個交易日的權重調整過渡期。

永豐智能車供應鏈ETF（00901），資產規模約21億元，追蹤「臺灣指數公司特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數」，本次調整新增與刪除各10檔成分股。

新增華邦電、金像電、南亞科、京元電子、信邦、威剛、信驊、亞翔、光聖與鴻勁；

刪除鴻準、瑞昱、研華、聯詠、欣興、穩懋、力旺、中美晶、瑞儀與啟碁，調整同樣於交易結束後生效。

富邦特選高股息30（00900），資產規模約368億元，追蹤「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」，此次定期審核：

新增光寶科、台積電與譜瑞-KY三檔成分股

刪除台肥、環球晶與台灣虎航，並設有5個交易日的指數調整過渡期。

群益台灣精選高息（00919）為市場關注度最高的ETF之一，資產規模達4,164億元，追蹤「特選臺灣上市上櫃精選高息指數」。本次成分股調整為「8進8出」：

新增卜蜂、大成鋼、長榮鋼、華碩、台新新光金、文曄、大聯大與可寧衛；

刪除名軒、大同、億光、美律、冠德、瑞鼎、永信建與群聯

相關調整自交易結束後生效，並設有8個交易日的過渡期。

在半導體主題方面，群益半導體收益ETF（00927）追蹤「特選臺灣上市上櫃半導體收益指數」，此次僅進行小幅調整：

新增超豐1檔成分股，並刪除愛普1檔，於交易結束後生效。

市值型ETF方面，保德信市值動能50（009803）追蹤「特選FactSet臺灣市值動能50指數」，本次定期審核：

新增華城、亞德客-KY、美時、東和鋼鐵、光寶科、雄獅、臻鼎-KY、光聖、藥華藥、AES-KY、富世達、勤誠與可寧衛共13檔成分股；

刪除群光、長榮、陽明、華航、萬海、長榮航、王品、材料-KY、祥碩、中租-KY、台表科、復盛應用與億豐等13檔。

台灣指數公司表示，上述指數成分股調整皆於交易結束後正式生效，相關ETF自2025年12月17日起，將依照最新成分股名單進行配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

