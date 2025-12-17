00919、00713換股重點一次看！市值型動能啟動…009803定期審核13進13出

股票標的選擇是一門學問。一名網友在Dcard發文請益，若「只選一檔ETF長抱」該選什麼，並點名美股全世界型ETF「VT」與台灣最具代表性的市值型ETF元大台灣50(0050)作比較，引發投資人熱議。討論焦點集中在「全球分散vs單一市場」、「複委託成本與便利性」以及長期投資是否需要等待低點。

2025-12-17 10:59