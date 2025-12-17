快訊

00905、009808、009803市值型ETF月配息組合！達人：改配009814+00850還分散台美股

聯合新聞網／ 投資者日記
加入追蹤美國標普500的009814，搭配00850、009803等，達到市值型、月月配息並分散台美股風險的配置。中央社
長期投資市值型ETF的資本利得報酬勝過高股息ETF，已是投資圈的常識。如果只想投資市值型ETF，又想要現金流月月領股息，只要投資三檔不同時間除息的季配息市值型ETF即可達到目的。

1、4、7、10月組可選00905

2、5、8、11月組可選00850、009808

3、6、9、12月組可選009803

但是這種組合有三項缺點：

一、00905一月份沒有除息紀錄

二、經理費保管費等內扣費用比單純投資0050更高，報酬率卻未必比0050更好

三、全部只押注台灣，無法迴避單一地緣市場風險

可把1、4、7、10月組換成投資美國標普500指數的009814，用009814+00850+009803組合，即可達到市值型、月月配、分散台美股的三項目標，顯然比00905+00850+009803更穩健。

當然也可以根據每個人的喜好，換成009814+00878+009803或009814+00850+00713組合，達成市值型、高息型、月月配、分散台美股的四項投資目標。

工具是死的，人是活的。

◎本文內容已獲 投資者日記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00905FT臺灣Smart 009803保德信市值動能50 00850元大臺灣ESG永續 00713元大台灣高息低波 009808華南永昌台灣優選50 009814富邦標普500

