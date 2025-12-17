00905、009808、009803市值型ETF月配息組合！達人：改配009814+00850還分散台美股

長期投資市值型ETF的資本利得報酬勝過高股息ETF，已是投資圈的常識。如果只想投資市值型ETF，又想要現金流月月領股息，只要投資三檔不同時間除息的季配息市值型ETF即可達到目的。

1、4、7、10月組可選00905 2、5、8、11月組可選00850、009808 3、6、9、12月組可選009803

但是這種組合有三項缺點：

一、00905一月份沒有除息紀錄 二、經理費保管費等內扣費用比單純投資0050更高，報酬率卻未必比0050更好 三、全部只押注台灣，無法迴避單一地緣市場風險

可把1、4、7、10月組換成投資美國標普500指數的009814，用009814+00850+009803組合，即可達到市值型、月月配、分散台美股的三項目標，顯然比00905+00850+009803更穩健。

當然也可以根據每個人的喜好，換成009814+00878+009803或009814+00850+00713組合，達成市值型、高息型、月月配、分散台美股的四項投資目標。

工具是死的，人是活的。

