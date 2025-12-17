特斯拉股價噴起來！詹璇依：市值型009811、009813有、00983A成不同被動ETF選項

財經主持人詹璇依今年多了一個新身分，成為特斯拉車主。她分享實際開下來的感受，認為整體科技感與體驗感都相當不錯。

也因此，她進一步替觀眾整理「特斯拉含量較高的ETF」作為參考。同時也提醒，特斯拉長期以來的獲利來源，並不只是在賣車本身，而是來自軟體開發應用，以及後續的機器人相關商機，這一塊被她認為相當重要。

在介紹上，詹璇依先從「特斯拉含量較高」的ETF談起。由於特斯拉目前仍多半被歸類在電動車產業，因此像是國泰電動車與富邦智能車，分別為富邦未來車（00895）與國泰智能電動車（00893），這兩檔ETF中，特斯拉的持股比重大約落在15%左右。

接著她提到主動中信ARK創新（00983A），也就是中信創新與ARK合作的主動式ETF，特斯拉在其中的占比約為8%左右。

她也指出，特斯拉本身仍屬於美國大型科技公司，因此在市值型ETF中也能找到其身影。以追蹤S&P 500的ETF來看，例如統一美國50（009811）與貝萊德標普卓越50（009813），在50大成分股中，特斯拉的占比大約接近4%。

另外，詹璇依也補充一檔較容易被忽略的ETF，也就是國泰全球品牌50（00916）。這檔為國泰全球品牌50，當中同樣包含特斯拉的成分。

最後，她表示以上內容提供給想透過ETF方式參與特斯拉個股的投資人作為參考。

◎本文內容已獲 基金小姐姐詹璇依 授權改寫，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。