快訊

白宮幕僚長專訪重點一次看：川普酗酒性格、范斯陰謀論者、馬斯克用藥

台股開高走高漲逾百點站上月線 台積電開平盤

濃霧行車不能開遠光燈原因曝 專家公布4大避險招術

迷你版 QE 行情 首選雙高優息債 這兩檔 ETF CP 值高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國聯準會持續發送寬鬆訊號，在12月的FOMC後不只宣布降息1碼，達成聯邦資金利率連三降，更宣布被市場視為「迷你版QE」的國庫券購入計畫，為市場注入新一輪流動性，有利債市表現。大華銀投信指出，在近期市場震盪風險與經濟前景不確定性雙雙升高的環境下，高票息及高品質的雙高債券標的，是平衡收益與風險下的高CP值選擇。

大華銀投信公告旗下3檔債券ETF最新評價結果，大華投等美債15Y+（00959B）每單位預計配發0.045元。首次公告評價結果的大華優利美公債20（00983B）每單位預計配發0.094元與大華優利美A債15(00984B)每單位預計配發0.126元。三檔債券ETF除息日皆為2026年1月2日，若想參加這次收益分配，最晚要在12月31日前買進。

大華銀投信指數量化投資部主管郭修誠指出，當前通膨持續回落、就業市場持續降溫，預期聯準會明(2026) 年仍將延續降息趨勢，聯邦基金利率水準可望下探3.0至3.25%，10年期美國公債殖利率則預估在3.7%至4%區間震盪，代表債券價格仍有潛在上漲空間。

郭修誠指出，當前股市評價已處於相對高檔，市場波動風險升高。相比之下，債券收益率仍在相對高檔，可為投資人提供穩定現金流。其中，具備高票息、高品質的債券標的，不僅能提供優質收益，價格也更具支撐力，是投資人在追求收益並兼顧風險的首選。

郭修誠說明，大華優利美公債20ETF(00983B)與大華優利美A債15ETF(00984B)透過優化息收的篩選機制，篩選出高信評與票息條件較優異的長天期債券，提供更強防禦力及優化息收表現。00983B追蹤指數平均信評為AA+，低違約風險且具長天期優勢。00984B則投資於三大信評機構的平均信評為A以上的公司債，並篩選票面利率最高前20%的標的，致力達到票面利率與殖利率雙重提升，在震盪環境中發揮「優息＋抗震」的投資雙效。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF

延伸閱讀

降息連三＋跟進「迷你版QE」！00983B、00984B雙高優息債…CP值高

2025大師論壇／台新投顧總經理江浩農：美再降息有5碼空間

第1季基金投資趨勢／股票基金 配置三成資金

債券商品 成交量放大

相關新聞

特斯拉股價噴起來！詹璇依：市值型009811、009813有、00983A成不同被動ETF選項

財經主持人詹璇依今年多了一個新身分，成為特斯拉車主。她分享實際開下來的感受，認為整體科技感與體驗感都相當不錯。 也因此，她進一步替觀眾整理「特斯拉含量較高的ETF」作為參考。同時也提醒，特斯拉長

零股定期存到1張0050⋯報酬率近7％！網讚：積少成多

0050今年開放分割，有股民分享自己「每個月只買零股」的存股成果，他從今年4月起認真投入元大台灣50(0050)，在分割後才開始買進，如今終於湊滿1張、達成1000股里程碑，貼文引來大批網友留言祝賀，討論焦點集中在零股存股的成就感、長期紀律與存到整張後的下一步規劃。

降息連三＋跟進「迷你版QE」！00983B、00984B雙高優息債…CP值高

聯準會持續發送寬鬆訊號，在12月的FOMC後不只宣布降息1碼，達成聯邦資金利率連3降，更宣布被市場視為「迷你版QE」的國庫券購入計畫，為市場注入新一輪流動性，有利債市表現。大華銀投信指出，在近期市場震

統一投信躍升規模王 主動式股票 ETF 及基金規模五巨頭洗牌

11月台股拉回吸引投資人逢低加碼，據投信投顧公會11月底資料，全市場主動式股票ETF及基金規模逆勢成長至1.42兆元，單...

13檔ETF一日填息 清一色為月月配 僅00963一檔是股票型商品

ETF進入2025年壓軸除息期，昨（16）日共計有44檔ETF進行除息交易，其中，有13檔完成一日填息，占比約29.5%...

六檔台股ETF商品成分股調整

臺灣指數公司昨（16）日公告指數定期審核結果，群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波、富邦特選高股息30、群益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。