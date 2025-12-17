統一投信躍升規模王 主動式股票 ETF 及基金規模五巨頭洗牌

11月台股拉回吸引投資人逢低加碼，據投信投顧公會11月底資料，全市場主動式股票ETF及基金規模逆勢成長至1.42兆元，單月增額678億元。其中，有219億元的增額由統一投信貢獻，並帶動其主動式股票ETF及基金規模增胖至1891億元，一躍成為規模第一大的基金公司，奠定主動式股票投資領域的首席地位。該公司主要規模成長來自主動式股票型ETF及台股基金，包括主動統一台股增長ETF（00981A）、主動統一全球創新ETF（00988A）及統一奔騰基金。

根據投信投顧公會統計至11月底數據，主動式股票ETF及基金規模前五大基金公司皆為千億元等級，有四家基金公司近一個月規模呈現成長。統一投信規模單月增幅13.13%，為五巨頭中唯一單月增幅超過一成的基金公司。統一投信近三月、近六月的主動式股票ETF及基金規模增幅更達到38.53%、86.53%，在五巨頭中仍排名第一，也是全市場增幅的兩倍以上。

投信投顧公會11月底統計資料顯示，統一投信規模成長最大動力為主動統一台股增長ETF（00981A），單月規模大增逾百億元，也是全市場主動式股票ETF及基金中，單月規模增額最多者。主動統一全球創新ETF（00988A）11月初掛牌後，持續吸引資金流入，規模也從62億元成長至90億元以上。統一奔騰基金作為統一投信旗艦台股基金，亦獲得資金青睞，單月規模成長38億元至361億元。

主動統一台股增長ETF（00981A）聚焦台股大型股的成長機會，主動統一全球創新ETF（00988A）則鎖定全球創新產業潛力，投資人可以同時利用這兩檔主動式ETF，完成海內外股票型資產配置。統一奔騰基金主要布局台股科技股爆發力，偏好台股科技產業投資機會的投資人，也能夠透過這檔基金追求超額報酬*。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。