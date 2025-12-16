13檔ETF一日填息 清一色為月月配 僅00963一檔是股票型商品

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
ETF進入2025年壓軸除息期，16日共計有44檔ETF進行除息交易，其中，有13檔完成一日填息，占比約29.5%，清一色都是月月配。聯合報系資料照

ETF進入2025年壓軸除息期，昨（16）日共計有44檔ETF進行除息交易，其中，有13檔完成一日填息，占比約29.5%，清一色都是月月配，且僅中信全球高股息（00963）一檔是股票ETF，且收盤價還一舉改寫掛牌以來新高，成為亮點。

根據CMoney統計13檔一日填息今年以來表現，截至昨日，唯一的股票ETF-中信全球高股息上漲19.5%；至於其他債券ETF依序為國泰10Y+金融債3.6%、中信優先金融債3.5%、凱基金融債20+漲2.6%、富邦全球投等債1.7%、富邦全球非投等債1.2%、中信高評級公司債1.07%、中信優息投資級債0.74%、凱基美國非投等債0.70%、凱基IG精選15+漲0.43%、凱基ESG BBB 債 15+漲0.40%、凱基AAA至A公司債0.36%、中信ESG投資級債0.32%。

面對科技股的高檔修正，資金明顯轉向具防禦性質的標的。中信全球高股息經理人陳雯卿表示，ETF成分股聚焦海外具備一定市值（40億美元）以上、有穩定現金流，且股息配發率較高的企業，其產業分布主要為金融、能源，房地產（REITs）以及原物料類股。目前持有的個股（REITs除外）本益比約為12倍左右，評價相對便宜。

近期因科技股拉回修正，資金轉向具防禦性的傳產金融股，也帶動海外高股息的近期表現，尤其今年以來歐洲金融股表現優於大盤、以及受惠於原物料價格上漲帶動相關類股表現，眾多利多因素，也反應在中信全球高股息的淨值成長。

中信全球高股息成分股為海外高股息族群，當中的產業分布並未包含科技族群，可提供台灣投資人在高股息族群當中與台股（科技為主）不同投資主軸的海外高股息投資標的，希望能與台股高股息ETF達成互補，也讓追求穩定現金流的投資人能夠多一個分散風險的選項。

在債券市場部分，國泰10Y+金融債經理人鄭凱允表示，美國財報季以來，市場持續上修S&P 500獲利，其中金融板塊上修幅度最超乎預期，投資人可適時關注美國大型銀行發行的投資等級金融債，具備資本充足、基本面穩健等特點，兼具國債性質與較高債息的獲利機會，是兼顧安全與收益的理想選擇。

千億元新兵國泰10Y+金融債為全台第一檔採月配息機制並納入收益平準金的債券ETF，為投資人提供更高的資金運用彈性與規劃空間，可根據市場變化靈活調整資產配置，投資人有望先享息收，並提前佈局捕捉資本利得成長機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

