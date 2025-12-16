換股囉！00919、00713等大型ETF 新成分股出爐

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
臺灣指數公司16日公告包含群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）、富邦特選高股息30（00900）、群益半導體收益（00927）、新光臺灣半導體30（00904）、保德信市值動能50（009803）等共計六檔台股ETF所追蹤的指數定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自12月16日交易結束後生效（亦即12月17日起生效）。

群益台灣精選高息追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數，且調整設有8個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在8個交易日內調整。在此次在40檔成分股中新增及刪除各八檔。新增成分股有卜蜂、大成鋼、長榮鋼、華碩、台新新光金、文曄、大聯大、可寧衛* ；刪除成分股則為名軒、大同、億光、美律、冠德、瑞鼎、永信建、群聯。

元大台灣高息低波追蹤臺灣指數公司特選高股息低波動指數，且調整設有8個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在8個交易日內調整。在此次在50檔成分股中新增及刪除各15檔。新增成分股有亞泥、統一、和泰車、瑞昱、義隆、裕民、華南金、遠百、玉晶光、和碩、遠雄、群益證、樺漢、統一實、裕融 ；刪除成分股則為聚陽、仁寶、億光、國產、榮運、第一金、德律、健鼎、瑞鼎、瑞儀、帆宣、力成、矽格、帝寶、復盛應用。

富邦特選高股息30追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數，且調整設有5個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在5個交易日內調整，在此次在30檔成分股中新增及刪除各三檔。新增成分股有光寶科、台積電、譜瑞-KY；刪除成分股則為台肥、環球晶、台灣虎航。

群益半導體收益追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數，在此次在30檔成分股中新增及刪除各1檔。新增成分股超豐；刪除成分股則為愛普* 。

新光臺灣半導體30追蹤臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數，在此次在30檔成分股中新增及刪除各1檔。新增成分股有旺宏；刪除成分股則為譜瑞-KY。

保德信市值動能50追蹤臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數，在此次在50檔成分股中新增及刪除各13檔。新增成分股有華城、亞德客-KY、美時、東和鋼鐵、光寶科、雄獅、臻鼎-KY、光聖、藥華藥、AES-KY、富世達、勤誠、可寧衛*；刪除成分股則為群光、長榮、陽明、華航、萬海、長榮航、王品、材料*-KY、祥碩、中租-KY、台表科、復盛應用、億豐。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

