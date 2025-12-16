2025年終市值型 ETF 績效盤點 多檔績效勝過大盤

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
百元以下熱門市值型ETF績效。*0050今年拆分不列入計算、資料來源：CMoney、資料日期：2025.12.16
歲末年終回顧2025年台股ETF市場表現，市值型ETF在主動型ETF崛起與高股息ETF面臨新規範的雙重挑戰下，展現出驚人韌性。年度統計顯示，多檔市值型ETF不僅跑贏大盤，更成為投資人在高波動市場中的避風港。

根據CMoney截至12月16日的年度統計，在百元以下市值型ETF中，富邦公司治理（00692）以21.4％的年度報酬率拔得頭籌；而更受市場矚目的是FT臺灣Smart（00905），以20.4％的績效僅緊追在後，更成功超越台灣加權指數同期19.5％的漲幅。

00905憑藉每股僅16.72元的「銅板價」特性，加上超越大盤的表現，成為2025年小資族最佳投資標的。市場專家指出，00905在今年震盪市場中展現出色抗跌力，「低價高效」的特性使其成為投資人年度首選。

凱基優選30（00938）、元大臺灣ESG永續（00850）、永豐台灣ESG（00888）年度績效分別達17.2％、16.6％及16.5％，均優於市場平均。國泰台灣領袖50（00922）與群益台ESG低碳50（00923）則分別繳出13.6％及12.7％的穩健成績。

投顧法人研究主管分析，回顧2025年台股自4月低點17,000點一路攀升至28,000點，年內漲幅超過六成，近期回檔被市場視為健康的「高檔換手」過程，這是行情自我調節的必經過程。

展望2026年，法人看好台股基本面支撐。在AI與高效能運算需求帶動下，台灣出口已連續25個月正成長，資通與電子產品占比近八成。年度經濟預測顯示，2026年上市櫃企業淨利年增率可達16.8％，總獲利有望突破5兆元，成長動能主要來自AI供應鏈與金融股；投資專家也提出2026年投資策略，建議採「不追高、逢低買」策略，將市值型ETF納入核心投資組合。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

