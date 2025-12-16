快訊

罹患白血病住院近半年！沈玉琳復工時間曝光 還有新節目洽談中

獨／直接命中擊落靶機與雄二 中科院證實海劍羚防空飛彈通過海軍戰測

死角沒看到？新店女騎士遭右轉水泥預拌車壓車底 救出已臟器外露慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

台股ETF受益人衝破1205萬！00919、0056、00918連六周人氣最旺

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

台股上周再創新高，帶動台股ETF持續吸引投資人進場。根據集保戶股權分散12月12日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數上周增加2.58萬人，總人數攀升至1,205萬0,978人，已連續第六周改寫歷史新高，累計今年以來增加逾182.5萬人，顯示ETF投資熱度不墜。

進一步觀察台股ETF受益人上周單檔表現，周增排名前十名為群益台灣精選高息、元大台灣50、富邦科技、主動統一台股增長、元大高股息、主動野村台灣50、中信綠能及電動車、大華優利高填息30、保德信市值動能50、元大台灣50反1。整體表現來看，以00919、0056、00918的三檔季配型高息ETF上榜最多。

市場法人表示，投資高股息 ETF最主要目的是能打造現金流，也是希望能在市場震盪中多一層韌性保護。台股高檔之際，相對穩定配息的季配型ETF還是較受存股族青睞，顯示出在震盪中掌握節奏，維持穩健配置以提高勝率，近月高息型ETF在大盤震盪之際，更能彰顯出穩健高息的特性，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，台股高股息ETF的特性偏向高配息具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，而在降息環境中，受惠最大的為金融類股，在降息利多與季節性因素帶動下，台股雖短線震盪，但中期仍維持偏多結構，整體而言，Fed降息有利資金回流，大盤看法中性偏多，建議可以在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。

台股ETF受益人周增前十強。崔馨方／製表
台股ETF受益人周增前十強。崔馨方／製表

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 高股息 降息 配息 群益

延伸閱讀

凱基證券2026台股展望夯 「凱基股股漲」投資焦點特別節目延續熱潮

聚焦台股 安聯投信再推出第二檔主動式ETF

凱基證券2026台股展望夯 「凱基股股漲」投資焦點特別節目延續熱潮

台股ETF受益人連6周創高 高息型00919、0056、00918 有3檔上榜最旺

相關新聞

0050存一輩子、0052拚五年？網戰翻：不如單壓台積電就好

長期投資之外，若目標只放在接下來五年，該選0050還是0052，近期在社群掀起討論。一名網友在DCARD發文分享自身經驗，指出今年開始同時布局兩檔後，發現0052的績效明顯領先0050，讓他開始重新思考短期配置策略。

股市震盪是好事…AI永動機還在轉 ！009803市值＋成長「二刀流」ETF

玉山投信一場線上直播中指出，2025年全球市場走勢跌宕起伏，上半年受到對等關稅影響承壓，下半年則在企業獲利優於預期、聯準會維持相對溫和的降息步調下，股市出現反彈格局。 保德信市值動能50（009

換股囉！00919、00713等大型ETF 新成分股出爐

臺灣指數公司16日公告包含群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）、富邦特選高股息30（00900...

台股ETF受益人衝破1205萬！00919、0056、00918連六周人氣最旺

台股上周再創新高，帶動台股ETF持續吸引投資人進場。根據集保戶股權分散12月12日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數上...

聚焦台股 安聯投信再推出第二檔主動式ETF

安聯投信繼第３季首檔主動式ETF（指數型股票基金）00984A安聯台灣高息成長主動式ETF基金（本基金之配息來源可能為...

台股ETF受益人連6周創高 高息型00919、0056、00918 有3檔上榜最旺

台股上周創新高，台股ETF持續受投資人青睞創高。根據集保戶股權分散12月12日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數上周增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。