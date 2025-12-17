零股定期存到1張0050⋯報酬率近7％！網讚：積少成多

0050今年開放分割，有股民分享自己「每個月只買零股」的存股成果，他從今年4月起認真投入元大台灣50(0050)，在分割後才開始買進，如今終於湊滿1張、達成1000股里程碑，貼文引來大批網友留言祝賀，討論焦點集中在零股存股的成就感、長期紀律與存到整張後的下一步規劃。

元大台灣50(0050)為國內老牌市值型ETF之一，主要追蹤台灣大型權值股表現，成分多為台股市值與流動性具代表性的企業，因此常被投資人視為「大盤型」存股標的。近年在零股交易普及、加上分割降低入手門檻下，也讓以小額定期投入的族群更容易累積張數。

一名網友在Dcard發文提到自己是零股族，分割後才開始投入0050，靠每月慢慢買進，終於存到1張，並附上持股畫面顯示總股數1000股、總損益(不含息)+3935元、報酬約+6.69%。原PO形容雖然張數不多，但對零股投資人而言是「小小里程碑」，也喊話希望半年內再存2張，持續推進目標。

留言區多數網友給予鼓勵與共鳴，紛紛以「恭喜」、「好的開始」、「積少成多」回應，並分享自己同樣從零股慢慢存到1張，或正努力補齊差距。有網友直言「未來的你會感謝過去的自己」，也有人表示自己同樣選擇0050長期累積，強調「持續走下去」比短線漲跌更重要。

不過也有少數留言補充不同心情與延伸看法，有人自嘲「我買什麼跌什麼」，覺得投資起伏像賭博但仍相信長期向上；也有人分享更激進的退休目標，稱已存到百張並設定更高張數規劃。整體而言，討論呈現以紀律存股為主軸的正向氛圍，零股投資的可行性與「先完成1張」的心理門檻，成為這波共鳴核心。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。