快訊

白宮幕僚長專訪重點一次看：川普酗酒性格、范斯陰謀論者、馬斯克用藥

台股開高走高漲逾百點站上月線 台積電開平盤

濃霧行車不能開遠光燈原因曝 專家公布4大避險招術

零股定期存到1張0050⋯報酬率近7％！網讚：積少成多

聯合新聞網／ 綜合報導
投資ETF較能抗波動。聯合報系資料照
投資ETF較能抗波動。聯合報系資料照

0050今年開放分割，有股民分享自己「每個月只買零股」的存股成果，他從今年4月起認真投入元大台灣50(0050)，在分割後才開始買進，如今終於湊滿1張、達成1000股里程碑，貼文引來大批網友留言祝賀，討論焦點集中在零股存股的成就感、長期紀律與存到整張後的下一步規劃。

元大台灣50(0050)為國內老牌市值型ETF之一，主要追蹤台灣大型權值股表現，成分多為台股市值與流動性具代表性的企業，因此常被投資人視為「大盤型」存股標的。近年在零股交易普及、加上分割降低入手門檻下，也讓以小額定期投入的族群更容易累積張數。

一名網友Dcard發文提到自己是零股族，分割後才開始投入0050，靠每月慢慢買進，終於存到1張，並附上持股畫面顯示總股數1000股、總損益(不含息)+3935元、報酬約+6.69%。原PO形容雖然張數不多，但對零股投資人而言是「小小里程碑」，也喊話希望半年內再存2張，持續推進目標。

留言區多數網友給予鼓勵與共鳴，紛紛以「恭喜」、「好的開始」、「積少成多」回應，並分享自己同樣從零股慢慢存到1張，或正努力補齊差距。有網友直言「未來的你會感謝過去的自己」，也有人表示自己同樣選擇0050長期累積，強調「持續走下去」比短線漲跌更重要。

不過也有少數留言補充不同心情與延伸看法，有人自嘲「我買什麼跌什麼」，覺得投資起伏像賭博但仍相信長期向上；也有人分享更激進的退休目標，稱已存到百張並設定更高張數規劃。整體而言，討論呈現以紀律存股為主軸的正向氛圍，零股投資的可行性與「先完成1張」的心理門檻，成為這波共鳴核心。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF Dcard 存股

延伸閱讀

換股囉！00919、00713等大型ETF 新成分股出爐

當沖1天就賠掉30萬！他3年虧掉上百萬畢業勸世：一般人真的玩不贏主力

砸2000萬買0050⋯1年賺多少？網指「提問沒意義」：投資期太短

降息連三＋跟進「迷你版QE」！00983B、00984B雙高優息債…CP值高

相關新聞

零股定期存到1張0050⋯報酬率近7％！網讚：積少成多

0050今年開放分割，有股民分享自己「每個月只買零股」的存股成果，他從今年4月起認真投入元大台灣50(0050)，在分割後才開始買進，如今終於湊滿1張、達成1000股里程碑，貼文引來大批網友留言祝賀，討論焦點集中在零股存股的成就感、長期紀律與存到整張後的下一步規劃。

降息連三＋跟進「迷你版QE」！00983B、00984B雙高優息債…CP值高

聯準會持續發送寬鬆訊號，在12月的FOMC後不只宣布降息1碼，達成聯邦資金利率連3降，更宣布被市場視為「迷你版QE」的國庫券購入計畫，為市場注入新一輪流動性，有利債市表現。大華銀投信指出，在近期市場震

統一投信躍升規模王 主動式股票 ETF 及基金規模五巨頭洗牌

11月台股拉回吸引投資人逢低加碼，據投信投顧公會11月底資料，全市場主動式股票ETF及基金規模逆勢成長至1.42兆元，單...

13檔ETF一日填息 清一色為月月配 僅00963一檔是股票型商品

ETF進入2025年壓軸除息期，昨（16）日共計有44檔ETF進行除息交易，其中，有13檔完成一日填息，占比約29.5%...

六檔台股ETF商品成分股調整

臺灣指數公司昨（16）日公告指數定期審核結果，群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波、富邦特選高股息30、群益...

台股主動ETF熱翻天 本月開募四檔 總額估逾200億元 下月三檔排隊遞件

台股主動式ETF新兵創佳績，除了募集亮眼，送件更是一波接一波。據統計，12月開募四檔總金額有望突破200億元，同時202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。