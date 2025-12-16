聚焦台股 安聯投信再推出第二檔主動式ETF

快訊

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
安聯投信今天宣布將發行第二檔主動式ETF-00993A安聯台灣主動式ETF基金，左起為安聯投信投資長張惟閔、總經理陳彥婷、00993A基金經理人施振廷。記者賴昭穎／攝影
安聯投信繼第３季首檔主動式ETF（指數型股票基金）00984A安聯台灣高息成長主動式ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）掛牌後，再度推出同樣是聚焦台股、但採不同策略的00993A安聯台灣主動式ETF基金，希望提供投資人不同的主動式ETF投資解方。

這也是安聯環球投資全球第二檔主動式ETF的策略，意味台灣團隊繼續擔綱集團主動式ETF策略的先鋒部隊，看好台灣市場前景。

安聯投信總經理陳彥婷表示，在AI題材主要帶動下，今年來全球主要股市漲幅繳出兩位數成績，台股更是有亮麗表現；隨著多數市場來到歷史高點，走勢相對也更加波動，因此第二檔主動式ETF的推出，是希望在台股屢創新高、伴隨波動加大之際，仍能提供不同的投資解方，置入主動因子、關鍵持股與金獎配方，讓投資人在資產配置時，有更加主動的選擇。

安聯投信表示，近年來全球資金版圖正快速重塑，ETF規模不斷壯大、主動式ETF也迅速崛起。面對今年市場不斷登高，加上資金高度集中現象持續，不同的主動式ETF策略、提供不同投資解方就更顯得重要。

在第二檔主動式ETF設計上，安聯台灣主動式ETF基金以主動式策略聚焦國內上市櫃股票，主要透過台股投資團隊選股策略，依據由上而下的基本面分析，透過總體經濟、各國政策及產業發展趨勢，發掘具成長力相關產業。再採取由下而上方式，分析企業營收及獲利成長性、個股價值面分析（如本益比、現金流量）等數據，篩選出品質、成長、價值兼備的股票，再利用計量模型因應不同市況、個股表現等市場情況優化，進行最適投資組合配置。

展望後市，安聯投信表示，觀察當前市場特徵，台股本益比在一倍標準差以上，本淨比來到歷史高點附近；獲利持續成長，AI產業帶動的結構性成長仍在，2026年企業獲利預估有雙位數成長空間；資金集中度高、但市場氣氛並未過度樂觀，VIX恐慌指數在相對低檔，因此在捕捉股市成長動能之際，建議可透過不同的主動策略追求超額報酬，形成更具彈性的投資組合。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 配息 股票 台股

