開啟債券配置新篇章 野村投信搶攻3A高信評債券

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
澳洲服務業喜迎人口紅利。資料來源：Bloomberg，野村投信整理
自1992年起，國際三大信評機構陸續對澳洲本國貨幣長期債務信評給予最高等級AAA未間斷。根據彭博資料，澳洲在2026年及2027年的GDP成長預測優於其他主要成熟國家與地區，展現穩健經濟動能。野村投信指出，澳洲公債收益優於長期平均，加上分散性資產配置的價值，投資組合若適度納入澳洲政府公債作為核心防禦資產，可有效分散投資風險。相較美債殖利率窄幅波動，當前利率敏感型債券如美國公債、MBS難以交出亮眼報酬，建議債券投資人適度納入澳洲政府公債，投資「債」升級。

野村投信再次領先業界推出全台首檔澳洲債券ETF—野村澳洲10年期以上主權及類主權債券ETF（00987B），也是全台第一檔以澳洲公債為核心，擁3A優勢，可望成為台灣投資人及法人資產配置的新選項。00987B ETF即將於2026年1月5日至1月9日募集，發行價每股新台幣15元，報請成立後，預計2026年1月22日掛牌上市，象徵台灣債券ETF市場邁入新里程碑。

野村澳洲10年期以上主權及類主權債券ETF（00987B）基金經理人劉璁霖分析，澳洲經濟穩健，Fitch、S&P、DBRS、Moody’s均給予最高級別AAA評級。Fitch強調澳洲財政紀律、政策機制與高所得條件，並於2024–25年度維持AAA評級；Moody’s於今年11月再度肯定澳洲AAA評級。Austrade指出，澳洲是全球僅有9個獲得三大機構一致AAA評級的國家，對外資法人具高度吸引力。

在人口紅利方面，野村投信投資策略部副總張繼文表示，澳洲人口超過2,700萬，年增逾42萬，成長率約1.6%，其中淨移民貢獻逾31.5萬人。工作年齡人口占比高達64.3%，失業率低於4.2%，勞動參與率穩定。積極移民政策與相對較高的生育率，使澳洲人口成長率在成熟國家中表現優異，近30年年均複合成長達1.5%，支撐服務業與消費動能。根據聯合國預測，20年後澳洲人口將突破3,100萬，人口結構與經濟韌性持續強化。張繼文進一步補充，澳洲「人口紅利」優勢涵蓋人口結構、移民政策、勞動力與經濟效應等面向，包含：

1. 勞動年齡人口提升：新移民聚焦年輕高技能人才，有助提升就業穩定，紓緩當前老齡化人口壓力。

2. 區域與都市活力再分布：偏遠地區與城郊正成長為經濟與人口新引擎

3. 消費與投資動能增強：零售、建築、房貸、設備投資顯著提升。

4. 原住民人口紅利具潛力：教育與就業增加預期 2025年GDP 新增逾500億澳幣。

5. 政策調控與結構改革紅利：移民政策平衡、基礎建設跟進、提高生產力成長將是下一階段重點。

展望後市，野村投信總經理黃宏治指出，澳洲政府公債具備AAA高信評優勢，低違約風險，加上通膨控制得宜，長期收益率具吸引力，目前10年期公債殖利率約4.15%，2年期約3.25%，政策穩定與投資環境透明，更彰顯澳洲公債在全球債市的長期投資價值。根據歷史統計，在聯準會持續降息過程中，澳洲政府公債投資的結果通常都相當不錯。整體而言，野村投信看好澳洲政府債券未來的表現，值得投資人關注。建議投資人可將澳洲債券ETF作為債券布局的重要工具之一，可以降低市場波動對投資組合的影響並兼顧投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

