快訊

高虹安涉貪無罪...他神預測 再斷言2026竹市長選舉走向

日圓升破155大關、少吃4碗拉麵 甜甜價結束了嗎？銀行這樣說

高速撞擊畫面曝！女友遭賓士男酒駕撞死 無力救援他當場放聲大哭

安聯 00993A登場！集團拚「二發」先鋒、台股市場潛力足

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
安聯台灣主動式ETF（00993A）重磅登場，為台灣市場再添生力軍。安聯投信／提供
安聯台灣主動式ETF（00993A）重磅登場，為台灣市場再添生力軍。安聯投信／提供

安聯台灣主動式ETF（00993A）重磅登場，為台灣市場再添生力軍。此為安聯投信正式跨足參與主動式ETF的第二發，也是安聯環球投資全球第二檔主動式ETF的策略；這也意味著台灣團隊繼續擔綱集團主動式ETF策略的先鋒部隊，看好台灣市場前景。

安聯投信繼第３季首檔主動式ETF安聯台灣高息成長主動式ETF基金（00984A）正式掛牌後，再度推出同樣是聚焦台股、但採不同策略的安聯台灣主動式ETF基金，寄望提供投資人不同的主動式ETF投資解方。

根據投信投顧公會統計，截至2025年11月底資料，國內ETF市場規模超過7兆台幣、主動式ETF規模自今年5月推出截至11月底，即突破千億台幣；其中，主動式股票ETF規模超過800億元，占整體主動式ETF規模近八成；這顯示主被動ETF已逐步成為推動市場成長的重要引擎。

安聯投信總經理陳彥婷表示，安聯投信長期看好台灣市場潛力，迄今深耕台灣36年來，市場對安聯長期的信任與肯定之奠定，源於穩固且多元化的業務發展策略，與時俱進，藉由提供多元化解決方案與整合，滿足在地客戶需求與應對市場趨勢需求。

在第二檔主動式ETF設計上，00993A以主動式策略聚焦國內上市櫃股票，主要透過安聯投信台股投資團隊選股策略，輔以計量模型優化投資組合，為投資人追求超越大盤表現的長期資本增值機會。

陳彥婷表示，我們相信主動投資仍是應對市場波動和長期財富管理的最相關策略；在AI題材主要帶動下，今年來迄今，全球主要股市漲幅繳出兩位數成績，台股更是展現亮麗表現。

隨著多數市場來到歷史高點，走勢相對也要來得波動，因此第二檔主動式ETF的推出，是希望在台股屢創新高、伴隨波動加大之際，仍能提供不同的投資解方，置入主動因子、關鍵持股與金獎配方，讓投資人在資產配置時，有更加主動的選擇。

展望未來，陳彥婷也期許，為顧及更多投資人需求，安聯投信將持續拓展台灣主動式ETF市場，擴大原本主動式基金業務版圖，台灣團隊也將持續與集團合作，推動包括投資策略、產品設計、客戶服務、數位化等全方位升級計畫，展現在地、但全球視野的雄心。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 市場

延伸閱讀

凱基證券2026台股展望夯 「凱基股股漲」投資焦點特別節目延續熱潮

台股ETF受益人連6周創高 高息型00919、0056、00918 有3檔上榜最旺

「熱錢落跑」股匯雙殺…台股外資大賣 盤勢弱中透強

台股今年鉅額交易衝兆元 史上首見

相關新聞

0050存一輩子、0052拚五年？網戰翻：不如單壓台積電就好

長期投資之外，若目標只放在接下來五年，該選0050還是0052，近期在社群掀起討論。一名網友在DCARD發文分享自身經驗，指出今年開始同時布局兩檔後，發現0052的績效明顯領先0050，讓他開始重新思考短期配置策略。

股市震盪是好事…AI永動機還在轉 ！009803市值＋成長「二刀流」ETF

玉山投信一場線上直播中指出，2025年全球市場走勢跌宕起伏，上半年受到對等關稅影響承壓，下半年則在企業獲利優於預期、聯準會維持相對溫和的降息步調下，股市出現反彈格局。 保德信市值動能50（009

00990A、00989A、00983A...買主動式ETF是韭菜？詹璇依揭3心法：當衛星部位

很多人好奇，買主動式ETF、在高本益比或高波動時進場，是不是等於當韭菜？結論先講：買主動式ETF本身不是韭菜，問題往往出在「買錯標的」或「用錯方法」。 主動式ETF的目的，本來就不是追求貼近大盤，而是要賺取「超額報酬」，也就是漲幅放大；相對地，它的波動一定比被動型ETF更大，修正時跌幅也可能更深。若無法接受這種特性，就不適合這類產品。

股市拉回別只看跌中長期向上！009803換股重點因子是動能…今最後買進日

在近期股市漲多拉回、震盪加劇之際，投信法人指出，市場雖短線波動，但在基本面支撐下，台股中長期仍具表現空間，關鍵動能來自產業鏈持續運轉的「AI永動機」效應。 玉山投信說明，AI產業從上游到中下游企

00919最後買進日「恐懼中進場」！小犬：市場永遠都用恐懼考驗人性

＊原文發文時間為12月15日 血流成河我照買！00919最後一天 在恐懼中按下買進鍵 今天的市場，像一部災難片現場，綠光罩頂、情緒潰堤，恐慌瀰漫在每一個角落，但我，還是照著紀律，把0091

每月3萬元投資是「精神可嘉但成效很差」！肥羊：金融股、0050、0056都很好

【股市爆料同學會．金融股肥羊】 下圖是周冠男教授在《毛利小姐變有錢》提到的定期定額投資觀念，每個月買3萬元的股票，精神可嘉，但成效很差，很多人會說，周冠男教授就只有一個月3萬元的財力，不然你是要他怎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。