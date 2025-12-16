ETF規模破7兆元 國泰人壽投資型商品推「亞太三盈」委託投資帳戶搶市

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰人壽投資型商品推「亞太三盈」委託投資帳戶，獨家「三盈策略」可參與台股及多元投資機會，即日起國泰世華銀行獨賣。圖／國泰人壽提供
全台ETF近年檔數及規模快速攀升，截至11月底總規模突破新台幣7兆元，多元投資已成熱門顯學。國泰人壽16日宣布於「鑫超月得益」系列新台幣投資型商品，推出「亞太三盈」委託投資帳戶，民眾新購買此保單，並指定「亞太三盈」為投資標的，即可以新台幣參與包括ETF等多元投資機會，即日起可於國泰世華銀行全台分行洽詢。

國壽新推「亞太三盈」委託投資帳戶，透過獨家「三盈策略」，靈活掌握台股及多元投資機會，讓投資型保單成為財務規劃新選擇：一、「盈成長」策略──標的聚焦AI、雲端、大數據等新興科技領域，為保戶掌握關鍵產業投資動能。二、「盈股息」策略──以高股息資產為首要配置，為保戶累積財富收入。三、「盈收益」策略──將全球債券納入配置選項，涵蓋「投資等級4」債券、「非投資等級5」債券以及新興市場債券等，分散配置為保戶掌握各類券種投資機會。

透過「亞太三盈」委託投資帳戶，專業投研團隊將依市場情勢，動態調整投資組合：在市場波動加劇時，順勢降低成長股比重、增加高息股配置，提升防禦性；在股市轉強期間，則調整資產配置、加碼趨勢股，並降低債券比重。此外，帳戶設計有「定期」與「不定期」撥回機制：定期機制為在每月基準日淨值大於或等於新台幣8元時，將資產撥回予保戶，提供現金流來源；不定期機制則是每一資產評價日檢視淨值，當淨值達新台幣10.2元即啟動撥回機制，並以每月一次為限，提供額外現金流給予保戶，幫助保戶在波動市場中穩健前行。

國壽期待透過此次合作，整合集團內部之商品開發能力、投研能力及通路優勢，提供保戶豐富的創新商品選擇。國壽提醒，購買投資型保單需自負投資盈虧，保戶於投保前應先檢視個人的風險屬性與保障需求，並充分了解商品內容及費用，選擇個人最適切的財務規劃方案。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

