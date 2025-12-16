0050存一輩子、0052拚五年？網戰翻：不如單壓台積電就好

長期投資之外，若目標只放在接下來五年，該選0050還是0052，近期在社群掀起討論。一名網友在DCARD發文分享自身經驗，指出今年開始同時布局兩檔後，發現0052的績效明顯領先0050，讓他開始重新思考短期配置策略。

原PO表示，過去自己屬於「無腦定期定額」派，只買0050，認為台積電加權大盤是台股信仰，長期持有勝率高。但今年年初加碼0052後回頭檢視，發現在科技股強勢的環境下，台積電占比較高的0052，爆發力確實更強。

他分析，若將時間軸設定在五年內，幾乎不太可能出現沒有科技主線的市場。隨著台積電A14、A16製程節奏逐步明朗，AI、先進封裝與高效能運算短期仍離不開台積電，只要其仍站在產業舞台中央，集中科技權值的ETF邏輯其實相當單純，就是順勢吃趨勢。

不過，0050的優勢同樣明確，分散度高、波動較低，適合不想頻繁關注市場的投資人。但若目標僅放在五年，過於穩定反而可能拉低報酬彈性。原PO因此傾向將短期部位往0052調整，0050則留作底倉，拉回再加碼。

貼文曝光後，引來網友熱烈回應。有網友直言，「五年內只要台積電不出事，0052績效一定會比0050好」；也有人反問，既然看好台積電與AI，是否乾脆直接買2330。另有不少人建議折衷配置，如0050當底、0052加碼，或採7比3比例，前提是投資人能承受較大的回檔波動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。