股市震盪是好事…AI永動機還在轉 ！009803市值＋成長「二刀流」ETF

玉山投信一場線上直播中指出，2025年全球市場走勢跌宕起伏，上半年受到對等關稅影響承壓，下半年則在企業獲利優於預期、聯準會維持相對溫和的降息步調下，股市出現反彈格局。

保德信市值動能50（009803）ETF經理人楊立楷指出，今年市場最核心的推動力量仍是AI相關產業，包含半導體與AI供應鏈族群，表現明顯優於其他產業。

中長期趨勢未變：AI「永動機」支撐基本面

楊立楷表示，AI產業已形成從上游到中下游相互投資、採購的循環結構，帶動台灣供應鏈訂單持續成長，形成所謂的「AI永動機」效應。

他認為，即便短線市場出現震盪，只要基本面未被破壞，台股中長期仍具備向上的條件，反而提供投資人重新布局的時間窗口。

009803設計核心：市值＋成長的「二刀流」ETF

在產品設計上，楊立楷指出，009803屬於少數同時結合「市值」與「成長」因子的ETF。

市值代表企業過去的經營成果與產業地位，有助於抵禦景氣循環波動；成長則透過納入前瞻性的EPS獲利預期，鎖定未來仍具成長動能的企業。

他形容，009803「買的不只是過去，而是未來」，在市值基礎上進一步篩選仍具成長潛力的公司，是與傳統純市值型ETF的主要差異。

換股機制亮點：12月加重「動能因子」

楊立楷也特別點出009803的換股機制設計。該ETF每年進行兩次定期調整：

6月換股側重價值因子，搭配除權息旺季 12月換股則加重動能因子，鎖定年底至隔年初的強勢股表現

他指出，12月的換股設計，正是為了掌握年底季節性動能與隔年行情延續的機會，讓投資人在市場震盪中，仍能參與趨勢成長。

成分配置：以電子為主、兼顧分散風險

從持股結構來看，009803約八成配置於電子產業，涵蓋晶圓代工、AI相關零組件、電腦周邊與光電等次產業；非電子產業約占兩成，包含金融保險、航運與消費相關族群，使整體配置更具分散效果。

配息時程提醒：12月16日為最後買進日

玉山投信也提醒投資人，009803採季配息制度，本季重要時程如下：

12月16日：最後買進日 12月17日：除息日 明年1月9日：配息入帳日

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。