台股ETF受益人連6周創高 高息型00919、0056、00918 有3檔上榜最旺

台股上周創新高，台股ETF持續受投資人青睞創高。根據集保戶股權分散12月12日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數上周增加2.58萬人，統計總人數來到1,205萬978人連續第6周創歷史新高，今年來已增加182萬5,142人。

進一步觀察台股ETF受益人上周單檔表現，周增排名前十名為群益台灣精選高息(00919)、元大台灣50(0050)、富邦科技(0052)、主動統一台股增長(00981A)、元大高股息(0056)、主動野村台灣50(00985A)、中信綠能及電動車(00896)、大華優利高填息30(00918)、保德信市值動能50(009803)、元大台灣50反1(00632R)。整體表現來看，以00919、0056、00918的3檔季配型高息ETF上榜最多。

市場法人表示，投資高股息 ETF最主要目的是能打造現金流，也是希望能在市場震盪中多一層韌性保護。台股高檔之際，相對穩定配息的季配型ETF還是較受存股族青睞，顯示出在震盪中掌握節奏，維持穩健配置以提高勝率，近月高息型ETF在大盤震盪之際，更能彰顯出穩健高息的特性，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，台股高股息ETF的特性偏向高配息具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，在降息環境中，受惠最大的為金融類股，在降息利多與季節性因素帶動下，台股雖短線震盪，但中期仍維持偏多結構，整體而言，Fed降息有利資金回流，大盤看法中性偏多，建議可以在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。