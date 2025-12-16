00990A、00989A、00983A...買主動式ETF是韭菜？詹璇依揭3心法：當衛星部位

買主動式ETF是韭菜嗎？

很多人好奇，買主動式ETF、在高本益比或高波動時進場，是不是等於當韭菜？結論先講：買主動式ETF本身不是韭菜，問題往往出在「買錯標的」或「用錯方法」。

主動式ETF的目的，本來就不是追求貼近大盤，而是要賺取「超額報酬」，也就是漲幅放大；相對地，它的波動一定比被動型ETF更大，修正時跌幅也可能更深。若無法接受這種特性，就不適合這類產品。

市場恐慌 反而是主動投資的關鍵時刻

近期台股與美股波動加劇，市場是否真的進入恐慌？可以觀察兩個指標：

一是CNN恐懼與貪婪指數，先前一度跌到「極度恐懼」的6；二是VIX恐慌指數，歷史經驗顯示，當VIX高於25時進場，無論1個月、3個月、6個月或1年，勝率普遍偏高，一年期平均報酬甚至接近28%。

這正是「別人恐懼、你貪婪」的典型時刻，尤其適合主動投資策略。

木頭姐操作邏輯：修正進場、不追高

以輝達為例，在AI泡沫論與財報公布前修正期間，股價自高點回落約8%。市場恐慌時，ARK創辦人木頭姐（Cathie Wood）卻選擇加碼，理由並非短線博反彈，而是她長期看好AI基建與資料中心需求。

她過去在輝達拆股前、2014年就已布局；在Circle IPO兩週內股價暴漲5倍後，又能迅速獲利了結，顯示其主動研究、快速進出場的節奏，正是主動投資的精髓。

三檔AI主動式ETF定位差異

目前市場上AI主題主動式ETF可大致分為三類：

00990A：涵蓋AI基礎建設＋應用，從晶片、資料中心到應用端全面布局，適合沒有AI持股、想一次卡位上下游的人，但爆發力有限。 00989A：聚焦美國科技，跨產業布局（科技、醫療、自駕、金融），分散度高、配息友善，適合追求穩健現金流的投資人。 00983A：ARK研究框架，專注顛覆式創新，尋找未來可能10倍、100倍成長的企業，爆發力最強，但波動也最大，適合放在衛星部位。

最後提醒投資主動式ETF三個重點

不要All in：主動式ETF波動大，建議僅作為衛星部位，占比不超過10%。 分批布局：遇到市場修正、甚至破發時，定期定額分批進場，有助於降低成本。 給時間、要耐心：主動式ETF不是短線便當錢工具，而是押注趨勢與研究判斷，時間拉長才有意義。

主動與被動沒有絕對優劣，主動式ETF也無法保證一定打敗大盤。投資前，最重要的是評估自身風險承受度，選擇一種讓你睡得著的方式，才是長久之道。

◎本文內容已獲 基金小姐姐詹璇依 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。