00901十進十出 華邦電、金像電、南亞科等入列

臺灣指數公司15日公告永豐智能車供應鏈（00901）追蹤的指數定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自12月16日交易結束後生效（亦即12月17日起生效）。

永豐智能車供應鏈追蹤臺灣指數公司特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數，在此次在50檔成分股中新增及刪除各十檔。新增成分股有華邦電（2344）、金像電（2368）、南亞科（2408）、京元電子（2449）、信邦（3023）、威剛（3260）、信驊（5274）、亞翔（6139）、光聖（6442）、鴻勁（7769） 走勢圖；刪除成分股則為鴻準（2354）、瑞昱（2379）、研華（2395）、聯詠（3034）、欣興（3037）、穩懋（3105）、力旺（3529）、中美晶（5483）、瑞儀（6176）、啟碁（6285）。

永豐智能車供應鏈在成分股配置上既涵蓋晶圓、IC設計，也涵蓋伺服器整合、散熱與電源供應等關鍵產業，是台灣AI、伺服器供應鏈的縮影，截至12月15日，今年以來上漲29.36%，在同類型中排行第九，贏過加權報酬指數的24.57%、同類型平均值的15.92%。

展望後市，市場普遍預期AI相關需求將維持高成長趨勢，台灣供應鏈產業有望延續表現。儘管短期市場震盪，不過機構法人預期，中長期台灣AI供應鏈產業獲利具上行空間，預估明年該等企業獲利仍為高度成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。