股市拉回別只看跌中長期向上！009803換股重點因子是動能…今最後買進日
在近期股市漲多拉回、震盪加劇之際，投信法人指出，市場雖短線波動，但在基本面支撐下，台股中長期仍具表現空間，關鍵動能來自產業鏈持續運轉的「AI永動機」效應。
玉山投信說明，AI產業從上游到中下游企業之間，透過相互投資與採購，形成正向循環，不僅帶動企業成長，也持續推升台灣相關供應鏈的訂單動能，成為支撐台股中長期趨勢的重要基礎。
以保德信市值動能50（009803）為例，該檔ETF於12月進行指數審查與換股，並加重「動能」相關篩選因子，目標持續掌握年底到隔年初的行情展望，因應市場輪動變化。
截至10月底，績效表現，009803自成立以來累計上漲33.11%，近三個月上漲21.46%，近六個月上漲46.93%，在市值型產品中表現受到市場關注。
在配息時程上，投信提醒，若投資人希望參與本季配息，須於今日（12月16號）之前持有或買進，才有機會參與此次配息，相關款項預計於明年1月9日入帳，最後買進日成為投資人近期關注重點。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
