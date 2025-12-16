快訊

00919最後買進日「恐懼中進場」！小犬：市場永遠都用恐懼考驗人性

聯合新聞網／ 小犬的投資日誌
00919最後買進日遇上市場劇烈震盪，股價盤中一度下探至21.91元、收盤22.19元，小犬選擇在恐懼氛圍中照表操課進場，16日除息0.54元，考驗的是紀律而非情緒。圖／本報資料照片
＊原文發文時間為12月15日

血流成河我照買！00919最後一天 在恐懼中按下買進鍵

今天的市場，像一部災難片現場，綠光罩頂、情緒潰堤，恐慌瀰漫在每一個角落，但我，還是照著紀律，把00919買進了，因為今天，是00919的最後購買日。

00919收盤價22.19元，盤中最低一度殺到21.91元，那一刻，恐懼就像惡魔在耳邊低語：「真的要現在買嗎？」，但如果你昨天就已經做好規劃，今天其實只是照表操課而已，而你很可能買到的，正是市場在恐慌中送出的「甜甜價」。

我知道，有些人今天手在發抖，有些人甚至不敢打開看盤，但如果你今天有買進00919，我想說一句很真實的話，你其實一點都不恐懼，因為能在今天出手的投資人，每一張，未來都能領到540元現金股息。

00919明天除息0.54元，理論上，股價會從21.65元開盤，於是很多人開始精算、開始糾結：「今天買好？還是明天買好？」但對我來說，答案其實很簡單，不管你是今天買，還是明天買，只要股價有一天回到22.19元，那一刻，我們才是真正賺到的。

市場，永遠都在用恐懼，考驗人性。

◎本文內容已獲 小犬的投資日誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金

