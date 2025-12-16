每月3萬元投資是「精神可嘉但成效很差」！肥羊：金融股、0050、0056都很好

【股市爆料同學會．金融股肥羊】

下圖是周冠男教授在《毛利小姐變有錢》提到的定期定額投資觀念，每個月買3萬元的股票，精神可嘉，但成效很差，很多人會說，周冠男教授就只有一個月3萬元的財力，不然你是要他怎樣呢，你以為每個人都是當醫師嗎。

別生氣，我們就以一個月3萬元的財力來規劃，周冠男教授可以向中信借1200萬融資型房貸，2.88%，期限30年，每月帳單為4萬9819元，以0050的現金殖利率2%計算，每個月可領到現金股利2萬元，周冠男教授只需要每月自備2萬9819元，負擔比現在的每月3萬元更輕鬆。

以2003成立至今的投資報酬率12.83倍計算，1200萬變成1億5396萬，扣掉借款1200萬，利息793萬，也還剩1億3403萬，定額定額每月投資3萬元，則是變成4888萬，借錢炒股完勝2.74倍。

這裡沒有要爭辯金融股好，0050好，還是0056好，三種都很好，只是告訴各位，如果你覺得自己的投資方法很好，就立刻去借錢炒股，發財只在踏進銀行大門的瞬間。

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。