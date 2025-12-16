快訊

每月3萬元投資是「精神可嘉但成效很差」！肥羊：金融股、0050、0056都很好

聯合新聞網／ 股市爆料同學會
肥羊認為每個月3萬元投資，精神可嘉但成效很差，原因出在投入金額他覺得不夠多。中央社
肥羊認為每個月3萬元投資，精神可嘉但成效很差，原因出在投入金額他覺得不夠多。中央社

股市爆料同學會金融股肥羊】

下圖是周冠男教授在《毛利小姐變有錢》提到的定期定額投資觀念，每個月買3萬元的股票，精神可嘉，但成效很差，很多人會說，周冠男教授就只有一個月3萬元的財力，不然你是要他怎樣呢，你以為每個人都是當醫師嗎。

別生氣，我們就以一個月3萬元的財力來規劃，周冠男教授可以向中信借1200萬融資型房貸，2.88%，期限30年，每月帳單為4萬9819元，以0050的現金殖利率2%計算，每個月可領到現金股利2萬元，周冠男教授只需要每月自備2萬9819元，負擔比現在的每月3萬元更輕鬆。

以2003成立至今的投資報酬率12.83倍計算，1200萬變成1億5396萬，扣掉借款1200萬，利息793萬，也還剩1億3403萬，定額定額每月投資3萬元，則是變成4888萬，借錢炒股完勝2.74倍。

這裡沒有要爭辯金融股好，0050好，還是0056好，三種都很好，只是告訴各位，如果你覺得自己的投資方法很好，就立刻去借錢炒股，發財只在踏進銀行大門的瞬間。

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0056元大高股息 金融股 ETF

股市爆料同學會

追蹤

相關新聞

00990A、00989A、00983A...買主動式ETF是韭菜？詹璇依揭3心法：當衛星部位

很多人好奇，買主動式ETF、在高本益比或高波動時進場，是不是等於當韭菜？結論先講：買主動式ETF本身不是韭菜，問題往往出在「買錯標的」或「用錯方法」。 主動式ETF的目的，本來就不是追求貼近大盤，而是要賺取「超額報酬」，也就是漲幅放大；相對地，它的波動一定比被動型ETF更大，修正時跌幅也可能更深。若無法接受這種特性，就不適合這類產品。

股市拉回別只看跌中長期向上！009803換股重點因子是動能…今最後買進日

在近期股市漲多拉回、震盪加劇之際，投信法人指出，市場雖短線波動，但在基本面支撐下，台股中長期仍具表現空間，關鍵動能來自產業鏈持續運轉的「AI永動機」效應。 玉山投信說明，AI產業從上游到中下游企

00919最後買進日「恐懼中進場」！小犬：市場永遠都用恐懼考驗人性

＊原文發文時間為12月15日 血流成河我照買！00919最後一天 在恐懼中按下買進鍵 今天的市場，像一部災難片現場，綠光罩頂、情緒潰堤，恐慌瀰漫在每一個角落，但我，還是照著紀律，把0091

每月3萬元投資是「精神可嘉但成效很差」！肥羊：金融股、0050、0056都很好

【股市爆料同學會．金融股肥羊】 下圖是周冠男教授在《毛利小姐變有錢》提到的定期定額投資觀念，每個月買3萬元的股票，精神可嘉，但成效很差，很多人會說，周冠男教授就只有一個月3萬元的財力，不然你是要他怎

債券ETF受益人連12黑續創今年新低 非投等債相對旺

0050地位不可撼動…但009803成長之餘能兼顧較高股息收益！雨果：上次填息僅5天

「在盤整市場中尋找高價值的選擇」 投資市場總是充滿著各種不確定性，尤其當大盤進入盤整期間，投資人的心情難免會隨著指數上下起伏，感到無所適從。然而，若我們將觀察的時間軸拉長來看，股票市場長期向上的

