債券ETF受益人連12黑續創今年新低 非投等債相對旺

臺灣集中保管結算所12月12日最新統計債券ETF受益人數顯示，債券ETF上周整體受益人減少2,577人，呈現連續12周減少，整體今年來減少235,743人，總受益人來到1,865,036人，再度創下今年新低。受益人年增前十名中，包括群益優選非投等債（00953B）在內有三檔是非投等債；另外包括群益ESG投等債0-5（00985B）等三檔短債，非投等債短債相對受投資人青睞。

今年來台股ETF受益人單檔表現，其中以群益優選非投等債（00953B）年增27,610人最旺，也是唯一一檔增加人數超過2萬人的債券ETF，第一金優選非投等債（00981B）年增14,294人表現次之，群益ESG投等債0-5（00985B）年增12,525人表現第三。

群益投信債券ETF研究團隊表示，美國聯準會12月如預期再降息一碼，將基準利率下調至3.50%-3.75%，且上修後續經濟展望。同時，聯準會宣布重新啟動每月400億量化寬鬆（QE）用以購買美國國庫券。本次點陣圖顯示，2026~2027年維持各降息1碼的幅度，整體仍維持降息的方向，惟隨著接近長期中性利率，未來逐漸放緩降息速度。債市佈局仍建議以息收為主要考量，國際政經局勢還有不確定性存在，市場對於具防禦性質，又具有穩健收益特性、殖利率水準具吸引力的資產仍有配置需求，相關債券ETF也是投資人可多加利用的投資工具。

群益優選非投等債（00953B）經理人李忠泰指出，儘管FED部分官員立場分歧加大，但近期通膨與就業數據同步放緩，支持聯準會延續降息循環。市場正等待下任主席人選，而從2026年票委組成來看，預期貨幣政策仍偏寬鬆，且隨著降息循環持續、經濟基本面無虞，而短期波動可能來自於股市評價調整。

近期雖AI泡沫疑慮再起，投資氣氛暫偏觀望保守，不過，聯準會上修後續經濟展望，基本面持續有利於非投等債，使得資金仍小幅流入非投等債。截至上周，美國非投等債淨流入8億美金，全年淨流入達203億美金。在企業獲利穩健、違約率低於長期平均的支持下，非投資等級債券的高息收優勢持續浮現，後續表現仍具動能。

