0050地位不可撼動…但009803成長之餘能兼顧較高股息收益！雨果：上次填息僅5天

「在盤整市場中尋找高價值的選擇」

投資市場總是充滿著各種不確定性，尤其當大盤進入盤整期間，投資人的心情難免會隨著指數上下起伏，感到無所適從。然而，若我們將觀察的時間軸拉長來看，股票市場長期向上的趨勢，似乎是唯一可以確定的事實。在這樣的市場環境下，價值投資的核心觀念或許正是此刻最需要的指引。

所謂的價值投資，其精髓在於「用低價格買進高價值標的」。這聽起來簡單，但在實際操作上卻充滿挑戰。特別是在市場震盪整理的階段，許多優質企業的股價可能因為市場氣氛而被低估，這反而提供了長線佈局的良機。許多市場觀察家認為，此時佈局市值型ETF，應該是市場盤整期的最佳解決方案之一。

這類型的投資工具，不僅能夠跟隨大盤的長期成長趨勢，更能在市場震盪時提供相對穩定的支撐。而在目前眾多市值型ETF的選擇中，今年初才上市的009803（保德信市值動能50），似乎展現出了相當獨特的選股邏輯與績效表現，值得投資人深入探討。

從實際的績效數據來看，這檔ETF的表現也確實相當亮眼。根據市場公開的統計資料顯示，自從掛牌上市截至10月31日為止，它繳出了33.4%的含息報酬率。這樣的數字，在同類型的市值型產品中，應該算是相當具有競爭力的成績，也顯示出其選股策略在近期的市場環境中，可能發揮了不錯的效果。

這檔ETF的選股策略相當明確，主要聚焦於「選強市值」、「強獲利」、「高動能」以及「大成長」等關鍵因子。它不單單只是挑選市值大的企業，而是更進一步透過多因子的篩選機制，找出那些具備實質獲利能力，且股價動能強勁的公司。這樣的策略，試圖在追求成長的同時，也能兼顧企業的基本面品質。

除了資本利得的成長潛力之外，對於許多喜愛領息的台灣投資人來說，配息表現通常也是考量的重點之一。根據009803本次配息的資訊推估，12/1公告配息0.22，以12/1收盤價計算預估年化配息率7.04%。在市值型ETF普遍配息率較低的情況下，這樣的配息水準或許能滿足部分投資人對於現金流的需求。

然而，投資ETF不能只看配息率的高低，填息的能力或許才是獲利的關鍵。高配息率若無法順利填息，終究只是將左手的錢換到右手而已，對於總資產的累積並沒有實質幫助。值得注意的是，觀察009803前一次的配息紀錄，填息天數僅花了5天。

能夠在短短一周內完成填息，或許代表著市場資金對於這檔ETF的信心相當足夠，以及其成分股在配息後修復價格的能力相當強勁。這種「快填息」的特性，對於希望將股息再投入以創造複利效果的投資人來說，無疑是一個相當具有吸引力的優勢。

我們若將視角轉向市場上其他的相似標的，透過橫向對比，或許能更清楚地看見各檔產品的差異。首先以00905為例，其年化配息率約為5.97%，上一次的填息天數為8天。雖然表現也相當不錯，但在配息率與填息速度上，數據顯示似乎稍稍落後於009803一些。

這顯示出在同類型的選擇中，投資人可能有更具效率的選項。接著再來看看另一檔受歡迎的00922，其年化配息率為5.96%，與00905相去不遠。但是，觀察其上一次的填息天數，竟然長達108天。對於希望資金運用效率較高的投資人來說，這可能是一個需要考量的因素。

需要等待超過三個月才能完成填息，或許在資金周轉與心理感受上會造成一些壓力。畢竟，長時間的貼息狀態，容易讓投資人對持有的信心產生動搖。相較之下，能夠快速填息的標的，似乎更能讓投資人安心持有，並專注於長期的資產增值。

此外，市場上還有009802這檔標的，其年化配息率約為3.93%，上一次填息則花了22天。相較於前述幾檔ETF，無論是在配息率的吸引力，或是填息的效率上，表現似乎都相對平淡了一些。這也再次突顯出，挑選具備強勢動能因子的產品，可能在當前的市場中較具優勢。

當然，不得不提的還有台灣最具代表性的市值型ETF 0050。雖然它是許多人的核心持股，但其年化配息率約為2.79%，上一次填息天數為11天。以純粹的市值成長來看，0050當然有其不可撼動的地位，但若投資人希望在成長之餘能兼顧較高的股息收益，傳統的市值型ETF或許不一定是唯一的選擇。

回過頭來審視009803的特色，關鍵可能在於它將「動能」與「成長」這兩個因子納入考量。在市場處於多頭趨勢時，高動能的股票往往能展現出更強的爆發力，帶動淨值快速上漲。而當市場進入盤整時，具備實質獲利支撐的強市值企業，則可能提供較佳的防禦力。

這種攻守兼備的特性，或許正是它能在掛牌後繳出33.4%含息報酬率的重要原因。對於投資人而言，這類型的產品提供了一種新的思考方向：市值型投資不一定只能被動追蹤大盤市值，透過因子的優化，似乎有機會創造出超越大盤的超額報酬。

價值投資的核心觀念，在於用合理的價格買進高價值的標的。在市場盤整期間，許多優質股票的價格可能會因為市場情緒而被低估，這時候往往是佈局市值型ETF的最佳解方。因為在盤整過後，當市場回歸基本面，具備高市值與高動能特性的投資組合，往往有機會率先反應。

對於想要實踐長期紀律投資的人來說，理解ETF背後的選股邏輯至關重要。009803透過鎖定「動能」與「成長」因子，試圖解決傳統市值型ETF可能納入成長停滯股的問題。這樣的設計，或許更適合希望在承受適度波動的同時，追求優於大盤報酬率的積極型投資人。

當然，任何投資策略都有其週期性，動能策略在趨勢明顯時表現通常較佳，但在市場方向不明時也可能面臨挑戰。因此，投資人在配置資產時，仍建議要評估自身的風險承受度。或許可以考慮透過定期定額的方式，分散進場成本，降低單一時間點投入的風險。

◎本文內容已獲 雨果的投資理財生活觀 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。