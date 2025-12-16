快訊

高虹安被控詐領立委助理費二審結果出爐！高院今改判6月得易科罰金

對黃國昌有求必應！傳產金主認匯「凱思國際」千萬 指證他是真正老闆

台南安平垃圾車遭賓士高速追撞 車尾23歲女隨車員慘死

台股動盪 這檔 ETF 爆天量、成資金避風港

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

群益0-1年美債（00859B）15日收在41.33元，上漲0.12元或0.29%，成交量達3,985張，成交量創掛牌以來新高。00859B投資標的為1年期以內的美債，存續期間最短，受利率波動風險最低，為最受惠於台幣貶值最直接的標的。

群益0-1年美債經理人李鈺涵表示，今年市場投資情緒深受降息預期反覆不定而影響，使得債市波動劇烈，此時投資策略應以息收為主，且要進行波動管理，以強化整體投組穩健度。

短天期美債ETF因存續期間短，對市場利率敏感度低，且信評佳，違約風險與流動性風險都較低，亦可收取債息，能做為動盪時刻的資金避風港。

對於債券ETF投資人來說，投資目的多為透過配息機制來建立收益來源，以滿足個人財務上的現金流所需，不過，在市場利率變化與央行貨幣政策搖擺的環境下，可能引起債券價格變動的風險，因此在債券ETF配置上，仍建議投資人在追求息收外，也需有波動管理的意識，亦即同步將信用風險、存續期間等元素也納入考量，以維持整體投組穩健度。

其中，美國短天期債是由美國政府發行，在信評與流動性上表現無虞，且因天期短所受到的利率波動風險低，亦可提供債息，建議可在目前市場波動猶存的環境下，適度將短期美債ETF納為資產管理組合項目之一，以平衡投資組合波動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF 市場

延伸閱讀

「熱錢落跑」股匯雙殺…台股外資大賣 盤勢弱中透強

台股今年鉅額交易衝兆元 史上首見

台股12月外資逐漸退場休息下 中小型股比大型股吃香

台股原型ETF抗波動 以高股息、金融股、中小股的商品表現相對亮眼

相關新聞

0050地位不可撼動…但009803成長之餘能兼顧較高股息收益！雨果：上次填息僅5天

「在盤整市場中尋找高價值的選擇」 投資市場總是充滿著各種不確定性，尤其當大盤進入盤整期間，投資人的心情難免會隨著指數上下起伏，感到無所適從。然而，若我們將觀察的時間軸拉長來看，股票市場長期向上的

6000萬資金投「1000萬高股息+3000萬0050」 網勸分散風險買海外大盤

一名網友在PTT發文表示，因健康狀況不如以往、房產等資產已齊備，近期又逢土地遭徵收領到約6000萬元現金，想在「每月有基本現金流」的同時參與大盤成長，規劃以0056、00919、00878各投入1000萬元，目標每月領息約20萬元，再以3000萬元買進0050等待大盤上漲後出場，詢問此配置是否妥當，引發網友熱議，討論焦點落在「高股息能否穩定供現金流」與「有大筆現金更要防詐、防理專推銷」兩端。

2026年投資趨勢、ETF怎買？專家：時間是最好朋友！教戰如何「兵分兩路」買下去

2026年世界經濟迎來前所未有的轉折，面對AI浪潮席捲全球，川普2.0關稅風暴、降息循環再啟動，台灣該如何迎戰新局？

00919 16日除息 人氣火熱

受美股科技類股大跌影響，台股大盤昨（15）日開低走低，觀察不含槓反的原型台股ETF，成交量前十檔中就有四檔為高股息ETF...

AI產業動能仍強勁 美股ETF逢回可布局 分批進場提升投資效率

美股近期受多重因素干擾，包括科技大廠財報釋出對毛利率的保守看法，以及聯準會鷹派降息，推升長天期美債殖利率，使股市評價面臨...

非投等債ETF 人氣不墜

根據臺灣集中保管結算所12月12日公布最新債券ETF受益人數統計顯示，債券ETF整體受益人上周減少2,577人，呈現連續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。