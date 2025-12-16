台股動盪 這檔 ETF 爆天量、成資金避風港

群益0-1年美債（00859B）15日收在41.33元，上漲0.12元或0.29%，成交量達3,985張，成交量創掛牌以來新高。00859B投資標的為1年期以內的美債，存續期間最短，受利率波動風險最低，為最受惠於台幣貶值最直接的標的。

群益0-1年美債經理人李鈺涵表示，今年市場投資情緒深受降息預期反覆不定而影響，使得債市波動劇烈，此時投資策略應以息收為主，且要進行波動管理，以強化整體投組穩健度。

短天期美債ETF因存續期間短，對市場利率敏感度低，且信評佳，違約風險與流動性風險都較低，亦可收取債息，能做為動盪時刻的資金避風港。

對於債券ETF投資人來說，投資目的多為透過配息機制來建立收益來源，以滿足個人財務上的現金流所需，不過，在市場利率變化與央行貨幣政策搖擺的環境下，可能引起債券價格變動的風險，因此在債券ETF配置上，仍建議投資人在追求息收外，也需有波動管理的意識，亦即同步將信用風險、存續期間等元素也納入考量，以維持整體投組穩健度。

其中，美國短天期債是由美國政府發行，在信評與流動性上表現無虞，且因天期短所受到的利率波動風險低，亦可提供債息，建議可在目前市場波動猶存的環境下，適度將短期美債ETF納為資產管理組合項目之一，以平衡投資組合波動。

