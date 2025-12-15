快訊

冬至撞天赦日禁忌一次看 命理師曝3步驟開運旺來年

00984D預計下月開募

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

非投資等級債主動式ETF再添新兵，聯博投信將於2026年1月12-16日募集主動聯博全球非投（00984D），每股發行價格為10元，採月配息機制，預計於2026年2月初掛牌。

聯博投信為台灣最大主動非投資等級債基金公司，到11月底，在台發行的境內全球非投等債基金規模為543億元，總代理的境外全球非投等債基金由國人持有3,000億元，這兩檔旗艦型產品在同型基金中都是規模最大。

聯博投信繼主動聯博投等入息（00980D）之後，再接再厲推出00984D，也是第一家在台發行非投債主動式ETF的外商資產管理公司。00984D由美國在地團隊直接操盤，零時差掌握市場動態、即時參與新債發行，是這檔ETF的優勢之一。

聯博投信固定收益資深投資策略師江常維表示，觀察非投等債過去逾40年走勢，在低速成長環境反而展現潛力，年化報酬率約8.5%，優於美股的5.8%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

