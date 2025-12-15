快訊

冬至撞天赦日禁忌一次看 命理師曝3步驟開運旺來年

非投等債ETF 人氣不墜

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

根據臺灣集中保管結算所12月12日公布最新債券ETF受益人數統計顯示，債券ETF整體受益人上周減少2,577人，呈現連續12周減少現象，今年已減少235,743人，總受益人來到1,865,036人，也再度創下今年新低。今年台股債券ETF受益人以非投等債及短債較受投資人青睞。

群益優選非投等債ETF（00953B）年增27,610人的人氣最旺，也是唯一一檔增加人數超過2萬人的債券ETF；第一金優選非投等債（00981B）年增14,294人表現次之，群益ESG投等債0-5年增12,525人表現第三。

受益人年增前十名中，包括群益優選非投等債ETF在內共有三檔是非投等債，另外包括群益ESG投等債0-5；元大美債1-3及國泰US短期公債等三檔短債。

群益優選非投等債經理人李忠泰指出，儘管美國聯準會（Fed）部分官員立場分歧加大，但近期通膨與就業數據同步放緩，支持聯準會延續降息循環。

市場正等待下任主席人選，而從2026年票委組成來看，預期貨幣政策仍偏寬鬆，且隨著降息循環持續、經濟基本面無虞，而短期波動可能來自於股市評價調整。

近期雖AI泡沫疑慮再起，投資氣氛暫偏觀望保守，不過，聯準會上修後續經濟展望，基本面持續有利於非投等債，使得資金仍小幅流入非投等債。

截至上周，美國非投等債淨流入8億美元，全年淨流入達203億美元。在企業獲利穩健、違約率低於長期平均的支持下，非投資等級債券的高息收優勢持續浮現，後續表現仍具動能。

第一金優選非投債ETF經理人王心妤說明，受到Fed紐約分會總裁威廉斯對貨幣政策傾向寬鬆談話，加上Fed新主席人選可望出爐，市場對美國12月降息預期再次大幅升溫，一旦再度降息將有利於債券價格表現。非投資等級債券違約率可繼續維持低檔，非投資等級債券也有機會降低資產組合波動風險，同時提供較高收益與資本利得空間。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

Fed降息 台韓優先受惠、吸引外資布局

美債光利息支出超過1兆！專家「2關鍵仍具吸引力」：00679B迎轉折點

聯準會連三降息！專家點名看好「這1檔非投等債基金」迎黃金布局良機

羨慕同學穿Nike 工程師靠投資「扭轉階級」...先存金融股蹲馬步 再拉三倍槓桿

相關新聞

2026年投資趨勢、ETF怎買？專家：時間是最好朋友！教戰如何「兵分兩路」買下去

2026年世界經濟迎來前所未有的轉折，面對AI浪潮席捲全球，川普2.0關稅風暴、降息循環再啟動，台灣該如何迎戰新局？

00919 16日除息 人氣火熱

受美股科技類股大跌影響，台股大盤昨（15）日開低走低，觀察不含槓反的原型台股ETF，成交量前十檔中就有四檔為高股息ETF...

AI產業動能仍強勁 美股ETF逢回可布局 分批進場提升投資效率

美股近期受多重因素干擾，包括科技大廠財報釋出對毛利率的保守看法，以及聯準會鷹派降息，推升長天期美債殖利率，使股市評價面臨...

非投等債ETF 人氣不墜

根據臺灣集中保管結算所12月12日公布最新債券ETF受益人數統計顯示，債券ETF整體受益人上周減少2,577人，呈現連續...

00984D預計下月開募

非投資等級債主動式ETF再添新兵，聯博投信將於2026年1月12-16日募集主動聯博全球非投（00984D），每股發行價...

0050被贖回逾百億元 近三個月最大量

甲骨文、博通等美國AI股最新財報不如預期，引發市場一波修正，台股以下跌331點收在27,866點，連帶台股ETF呈現跌多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。