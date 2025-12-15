非投等債ETF 人氣不墜

根據臺灣集中保管結算所12月12日公布最新債券ETF受益人數統計顯示，債券ETF整體受益人上周減少2,577人，呈現連續12周減少現象，今年已減少235,743人，總受益人來到1,865,036人，也再度創下今年新低。今年台股債券ETF受益人以非投等債及短債較受投資人青睞。

群益優選非投等債ETF（00953B）年增27,610人的人氣最旺，也是唯一一檔增加人數超過2萬人的債券ETF；第一金優選非投等債（00981B）年增14,294人表現次之，群益ESG投等債0-5年增12,525人表現第三。

受益人年增前十名中，包括群益優選非投等債ETF在內共有三檔是非投等債，另外包括群益ESG投等債0-5；元大美債1-3及國泰US短期公債等三檔短債。

群益優選非投等債經理人李忠泰指出，儘管美國聯準會（Fed）部分官員立場分歧加大，但近期通膨與就業數據同步放緩，支持聯準會延續降息循環。

市場正等待下任主席人選，而從2026年票委組成來看，預期貨幣政策仍偏寬鬆，且隨著降息循環持續、經濟基本面無虞，而短期波動可能來自於股市評價調整。

近期雖AI泡沫疑慮再起，投資氣氛暫偏觀望保守，不過，聯準會上修後續經濟展望，基本面持續有利於非投等債，使得資金仍小幅流入非投等債。

截至上周，美國非投等債淨流入8億美元，全年淨流入達203億美元。在企業獲利穩健、違約率低於長期平均的支持下，非投資等級債券的高息收優勢持續浮現，後續表現仍具動能。

第一金優選非投債ETF經理人王心妤說明，受到Fed紐約分會總裁威廉斯對貨幣政策傾向寬鬆談話，加上Fed新主席人選可望出爐，市場對美國12月降息預期再次大幅升溫，一旦再度降息將有利於債券價格表現。非投資等級債券違約率可繼續維持低檔，非投資等級債券也有機會降低資產組合波動風險，同時提供較高收益與資本利得空間。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。