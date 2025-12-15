00919 16日除息 人氣火熱

受美股科技類股大跌影響，台股大盤昨（15）日開低走低，觀察不含槓反的原型台股ETF，成交量前十檔中就有四檔為高股息ETF，股價也相對抗跌。

將在今（16）日除息的群益台灣精選高息ETF（00919），每單位擬配發0.54元，與前一季持平，吸引參與除息買盤進場，推升股價逆勢收紅，成交量達14.1萬張，居整體ETF之冠，顯見台股震盪中，高息型ETF仍獲青睞。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，市場預期Fed降息趨勢不變，金融股預期可受惠降息循環中投資收益回升，及Fed降息壓低壽險業避險成本，投資人可續抱台股高股息ETF，並搭配市值型或主動式台股ETF，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。

目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在資訊（IT）及AI應用上仍極具競爭優勢。根據歷史經驗顯示，資產泡沫通常是在Fed升息循環中才破裂，在沒有經濟衰退，以及沒有升息的背景下，股市並無轉為空頭市場的疑慮。台股中長期表現仍可期，投資人可逢低分批布局。

00919將在16日除息，年化配息率連續11季維持10% 以上，12月以來股價上漲3.3%，吸引投資人在最後買進日卡位。法人表示，雖然高息型ETF今年以來績效表現備感壓力，不過在大盤震盪之際，仍彰顯穩健高息的特性與吸引力。

安聯投信台股團隊表示，在政策與基本面支撐下，資金快速輪動，從基本面或資金面來看，大盤結構仍持穩，建議優先布局具備業績支撐與AI題材族群，如與AI雲端伺服器、高速傳輸與規格升級相關。接下來可觀察將公布的美國科技股財報，作為判斷記憶體景氣的指標。另外也可留意在聯準會降息後的其他主要央行政策走向，持續觀察美國關稅政策及川普動態發展，FOMC利率及後續對經濟的影響。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。