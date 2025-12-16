台股原型ETF抗波動 以高股息、金融股、中小股的商品表現相對亮眼

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股原型ETF 抗波動。聯合報系資料照
美國科技大廠甲骨文、博通財報未符合市場預期，引發部分調節賣壓，加權報酬指數近一周拉回1.5%、台股原型ETF前十強逆勢收紅，且漲幅都在1%之上，以高股息、金融股、中小股為投資主軸的ETF表現相對亮眼。

據CMoney統計，近一周68檔台股原型ETF平均下跌0.2%，前十強不僅抗跌，還逆勢上漲介於1%至4.4%間，依序為富邦臺灣優質高息4.4%、元大MSCI金融2.6%、中信上櫃ESG 30的2.5%、元大富櫃50的1.9%、國泰股利精選30的1.6%、主動群益台灣強棒1.5%、群益台灣精選高息1.28%、兆豐龍頭等權重1.20%、統一台灣高息動能1.1%、凱基優選高股息30的1.03%。

台股主動式ETF動態調整投組，主動群益台灣強棒近一周展現抗跌力道，經理人陳沅易指出，台股創高後籌碼可能會較為凌亂，使得盤勢震盪加劇。整體而言，台股整體結構仍呈現「高檔震盪」格局，不過，AI題材持續發酵，中長期表現仍值留意，Fed降息有利資金回流，大盤看法中性偏多，建議可在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。建議以AI長線需求確定性最高的族群為核心。可聚焦於具長期競爭力、受益全球AI資本資出明確的供應鏈股，包括先進製程、HBM、光通訊、散熱、電源等領域。

就金融股來說，國泰股利精選30經理人江宇騰表示，檢視近期金融業獲利表現，全台13家上市金控今年前11月累計稅後純益已突破5,600億元，整體獲利動能強勁。中信金、玉山金、永豐金、第一金等多家金控，累計獲利皆已超越去年全年水準。得利於金融市場交易熱絡外，這波成長主要受惠於全球供應鏈重組趨勢明確，台商加速布局美國及東南亞市場，帶動銀行端海外企金放款與專案融資需求，為以銀行為核心的金控挹注顯著利息收益。

中信上櫃ESG 30經理人張圭慧表示，投資人將目光置於權值龍頭股，但櫃買其實也有不少優質AI供應鏈，例如受惠記憶體超級循環的NAND Flash控制晶片龍頭群聯，及銅箔基板（CCL）大廠台燿等。櫃買龍頭元太也對明年展望樂觀，AI伺服器與主權AI崛起，推動全球算力擴建與測試介面需求持續攀升，隨AI新晶片規格推升測試時間、探針數與材料耗用，相關個股可望受惠。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

