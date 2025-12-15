AI產業動能仍強勁 美股ETF逢回可布局 分批進場提升投資效率

美股近期受多重因素干擾，包括科技大廠財報釋出對毛利率的保守看法，以及聯準會鷹派降息，推升長天期美債殖利率，使股市評價面臨修正壓力，短線震盪加劇。不過美股ETF近一季績效表現仍相當亮眼，投資人可逢回布局。

富邦NASDAQETF（00662）經理人王辰方表示，上周美股下跌、呈現全面性修正，並非單一公司或事件所致，主要反映年底資金再平衡與市場重新定價過程。部分資金自評價相對偏高的科技股轉向道瓊、標普等較具防禦性的指數，但從中長期來看，AI產業的基本面動能依舊強勁。

王辰方指出，2026年上半年市場有望逐步看到以NVIDIA GB300為核心的AI基礎設施所訓練出的新一代模型與應用落地，效能可望再度躍進，將為AI產業鏈帶來新一波成長動能。面對短線波動，建議投資人不必過度追高，可善用拉回時點，採取分批或定期定額方式布局美股ETF，以降低進場風險、提升長期投資效率。

從產業面來看，科技族群仍是美股的重要撐盤力量。王辰方分析，在AI與高效運算需求帶動下，半導體產業景氣持續暢旺，企業獲利動能相對突出，市場情緒仍偏正向。此外，聯準會維持寬鬆政策方向、政府財政運作回歸正常，有助改善市場流動性，搭配年底消費旺季與耶誕節行情，對科技與主題型成長產業形成支撐。

除科技股外，防禦型產業也受到資金關注。富邦基因免疫生技ETF經理人陳婉寧表示，當市場風險偏好降溫時，醫療保健類股往往展現避風港特性。儘管長端殖利率近期略有上揚，但整體利率水準仍處於歷史相對低檔，具穩定現金流與股利紀錄的大型製藥與醫療保險公司，投資吸引力浮現。

群益那斯達克生技ETF經理人張晏禎指出，今年來生技醫療產業歷經多項逆風訊息的挑戰，包括關稅、藥價等，不過隨著市場陸續反應，以及年中之後不確定性逐漸落地，市場對於產業的獲利預期好轉與信心恢復，帶動類股表現回神。

後續來看，鑒於全球人口老化趨勢下，生技醫療長線需求穩健，商機題材多元，包括製藥、醫材、基因療法等，可望吸引資金配置，中長期表現值得期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。