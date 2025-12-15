0050被贖回逾百億元 近三個月最大量

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
甲骨文、博通等美國AI股最新財報不如預期，引發市場一波修正，台股以下跌331點收在27,866點，連帶台股ETF呈現跌多漲少，而ETF最具指標的元大台灣50（0050）15日被贖回超過百億元，金額約略是近三個月的最大。

元大台灣50今日下跌1.02%或0.65元，收在62.8元，成交114,939張，相較於前一個交易日成長90.8%，不過，單日遭到贖回106.76億元，這是9月18日淨贖回118.62億元以來的最多；不過，累計第4季以來，元大台灣50淨申購金額仍有1,768.25億元，仍然高居全市場第一、規模雖降至9,743.18億元，但同樣也是全市場最大一檔。

今年加權指數上漲24.57%，同期間，元大台灣50漲幅來到31.02%，不僅贏過大盤報酬指數，也大幅贏過台股原型ETF平均值的15.9%漲幅，在同類型中排行第五強。

就所有台股ETF單日資金動向表現來看，15日除了元大台灣50之外，元大台灣50反1也被贖回12.95億元，前五大還有元大台灣高息低波、富邦特選高股息30、統一台灣高息動能；至於淨申購前五大依序為主動統一台股增長14.88億元、富邦科技8.43億元、大華優利高填息30約4.08億元、元大台灣50正2約3.38億元、中信綠能及電動車3.18億元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

