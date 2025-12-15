台股ETF受益人「連六周」刷新紀錄！這七檔人氣王股民搶買

台股ETF受益人數持續創新高，截至上周總人數達1,205.9萬人，單周增加約2.5萬人，連續第六周刷新紀錄；當中七檔台股ETF連三周受益人數正成長，涵蓋科技型、市值型及主動式ETF，資金布局多元。法人認為，在寬鬆資金環境與AI及高股息題材支撐下，台股後市仍具成長潛力，策略上可兼顧收益與風險。

根據集保戶股權分散12月12日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數持續攀升，上周整體人數再成長0.21%，單周新增約2.58萬人，總受益人數來到1,205萬9,978人，已連續第六周改寫歷史新高；累計今年以來增加逾182.5萬人，顯示投資人布局ETF熱度不減。

觀察台股ETF受益人上周單檔表現，周增人數前十名依序為：富邦科技（0052）、元大台灣50、主動統一台股增長、群益台灣精選高息、元大高股息、中信綠能及電動車、大華優利高填息30、主動野村台灣50、保德信市值動能50、元大台灣50反1。

再進一步觀察，12月以來近三周受益人連續增加的共有七檔，包括富邦科技、元大台灣50、主動統一台股增長、中信綠能及電動車、大華優利高填息30、主動野村台灣50、保德信市值動能50，涵蓋科技型、市值型及主動式ETF，資金布局多元。

富邦科技經理人洪珮甄表示，隨著降息循環再起，市場資金環境轉趨寬鬆，為股市提供中長線支撐，但在評價面相對偏高、政策與地緣不確定性仍存的情況下，年底市場波動與類股輪動幅度可能加大。展望2026年，隨著AI伺服器供應鏈、CoWoS先進封裝、記憶體以及AI PC等多元應用持續發酵，台股科技產業仍具備成長動能，相關投資題材可望延續。

群益台灣精選高息經理人謝明志表示，台股高股息ETF的特性偏向高配息具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利；今年來AI科技股領漲大盤，不過隨著股市來到高檔，部分投資者選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股來平衡投資組合風險。

保德信市值動能50經理人楊立楷補充，若近期市場出現回檔修正，反而是很好的進場時點。事實上，科技巨頭依舊為企業獲利成長的主要驅動者，不過隨AI相關資本支出持續擴張，搭配主要國家財政與貨幣雙政策寬鬆，原物料、工業、消費等非科技產業亦同步受惠，使得近期企業獲利成長結構已回歸均衡。 12月以來受益人數連三周正成長台股ETF。資料來源／CMoney、統計至12/12、崔馨方／製表

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。