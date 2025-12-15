美債光利息支出超過1兆！專家「2關鍵仍具吸引力」：00679B迎轉折點

【文．玩股神探】

美國債務正式突破38兆美元，過去一年光是利息支出就超過1兆美元，市場擔心「美債會不會爆、00679B會不會完」。但最新數據卻顯示，美債不僅沒被放生，反而吸引全球資金湧入...

美國聯邦債務在今年突破38兆美元，等於每位納稅人平均負擔超過11.5萬美元。

更驚人的是，光是利息支出一年就破1兆美元，逼近美國國防預算規模。這讓許多投資人開始焦慮，尤其是手中持有00679B等美債ETF的人，更擔心美債是否還安全。

但根據最新國際資金流向資料，美債市場並沒有出現想像中的逃難潮。事實上，八到九月期間，全球投資人對美債的淨流入金額高達三千億美元，顯示國際資金仍然把美債視為避風港。

這背後有幾個原因：第一，美債市場規模龐大、流動性佳，仍是全球最可靠的儲備資產；第二，美國雖然債台高築，但美元體系仍主導全球金融體系，各國央行與主權基金難以抽身。

另一個更關鍵的變化在於「降息預期升溫」。川普政府多次表態要降低聯邦利息支出，若能促成降息，將直接減輕美國財政壓力。

再加上近期美國經濟數據放緩、通膨回落，原本鷹派的聯準會官員也開始轉向鴿派。這代表未來利率可能逐步下調，帶動債券價格回升。

對台灣投資人來說，這正是00679B的重要轉折點。過去一年因高利率導致債價下跌，但若降息預期成真，美債殖利率將下滑、價格自然上漲。

換句話說，那些在低點抱著不放的投資人，反而有機會迎來回補行情。

總結來看，美債問題並非「會不會倒」的生死題，而是「何時轉折」的循環題。

雖然美國財政赤字與債務規模的確令人憂心，但只要美元仍是全球儲備貨幣，美債仍具吸引力。短線若降息預期持續增溫，00679B反而有望在「高債務、低利率」的矛盾中獲得喘息空間。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：美債突破38兆美元，利率連三降！00679B起飛？

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。