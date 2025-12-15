36元的0056可以開始做價差？專家點「已突破舊有區間」：普遍資產增值

快訊

0056是不少投資人的存股標的。台股示意圖／中央社
0056是不少投資人的存股標的。台股示意圖／中央社

【文．玩股神探】

台股資金潮再度推升高股息ETF聲量，0056 不僅資產規模站穩四千億，更被市場點名即將挑戰五千億，是存股族心中「長期必備」的代表作...

高股息ETF的熱度再度升溫，0056 這檔老牌商品近日重新衝上熱搜，不只資產規模穩坐四千億之上，更被市場預期將挑戰五千億元大關。

對許多長期投資人而言，0056早已是存股清單中的固定班底，不論景氣循環或指數波動，都有人選擇以「穩定配息」作為核心理由。

如今價格來到三字頭，一些投資人甚至喊出「36元可以做價差」，但這句話在現在的市場環境中是否仍然成立，值得重新檢視。

若回到最基本的目的，許多投資人買進0056是為了穩定的現金流。這檔ETF已連續配息長達15年，比不少新進市場的散戶投資年資還久，在高股息商品越來越競爭的今天，能維持如此長期的配息紀錄，本身就是穩定性的一種象徵。

從官方公開資料來看，近一年現金股息率約在4.5%左右，意味著在市場沒有劇烈變動的前提下，投資人一年大致可預期這個區間的現金流回饋。

至於外界熱議的「36元價差策略」，則反映另一層市場心理。

過去許多投資人對0056的印象，仍停留在長期於25至28元徘徊、30元作為壓力區的年代，這也造就了它過去適合短線來回操作的名聲。

然而如今價格早已突破舊有區間，並隨台股上漲與通膨推升而逐年墊高。與其說36元是價差點位，不如說它象徵了「舊時代的記憶」，市場早已進入資產普遍增值的新環境，而高股息ETF的價格也並非靜止不動。

整體而言，0056的價格結構、配息能力與資金吸引力都在過去幾年出現明顯轉變。

它或許不再是過往那檔25～30元之間來回震盪的ETF，而是被視為成熟市場中，對抗通膨與追求現金流的重要工具。

至於要不要在36元做價差，恐怕已不能只依賴過去的經驗，而必須重新看待台股與高股息生態的整體變化。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：0056逼近五千億：高股息ETF為何越漲越多人買？真相藏在殖利率！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

