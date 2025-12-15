快訊

盲眼浪貓靠撿死魚度日 釣客出手相救「300天逆轉命運」重見光明

鴻璋茶行5年攬1800萬公部門標案 負責人：曾從事電腦業十餘年

無貓熊的日子將至 日本人：沒必要花鉅額公帑在「人質」身上

大家嫌爛的00713是我報酬率最高的一檔！存股哥：甚至比00878還要高

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
存股哥滿3年的00713暫停加碼，不是表現不好，而是因00919殖利率更符合個人現金流規劃；00713、00878、00919各自分工，重點在配置節奏。記者余承翰／攝影
存股哥滿3年的00713暫停加碼，不是表現不好，而是因00919殖利率更符合個人現金流規劃；00713、00878、00919各自分工，重點在配置節奏。記者余承翰／攝影

00713存滿3年了，當初改制季配息就打算用00713跟00878湊成雙季配拉高現金流，後來00919上市之後，3.6.9.12除息月就改存00919，主要是我覺得00919殖利率比較高對我個人的規劃更有幫助，暫停存00713並不是它不好。

而且00713其實是我報酬率最高的高股息，甚至比00878還要高，目前存了10.4張，均價42.25，帳面報酬+$89,465（20.35%），這3年加上明年一月的股息總額$114,535，今年也很多人說713很爛，但對我來說是股息價差一起賺。

我覺得好、你覺得爛，我認為關鍵因素還是在於持有時間的長短，以及你用什麼心態來看待存股這件事，回顧過往無論是大盤指數或是優質存股標的，過去的高點通通變成現在的低點，只要你持有的時間夠長，然後靜待股價跟著大盤往上即可。

我在大盤當時15000-16000點左右開始布局，就算當時股價一直往上漲，我仍照自己的節奏股息持續再投入，成本價雖然也不斷增加，但現在回頭看根本被我買在地板價。

很多人在這1-2年開始存股，剛好遇到高股息從去年中開始的下跌段，然後持有時間不超過2年就覺得存股這套策略生效，於是焦慮、害怕失去其他股價上漲的標的，然後開始行為失序，變成當初下定決心的存股策略通通都沒做。

這一年我也遇到超多私訊，問我大盤漲XXX怎麼都沒漲？我通常都會反問那你有股息再投入嗎？那你有持續買進壓低均價嗎？無一例外大概80%-90%的人會回答「沒有」。

我大概就知道他們只是用價差心態來持有高股息，希望買進後就跟飆股一樣不斷往上漲，或是短期內看到別人漲自己持有的標的沒有漲，就會在心中下意識的否定存股這個策略，甚至心態崩盤。

還是要說存股是一套長期策略，必須耐心等待用時間慢慢換獲利，它不是你一買進就會財富自由的方式，如果用錯誤的心態來存股，你只會越來越痛苦而已，希望在你覺得存股是一套沒用的策略時，可以想想當初開始存股的初衷。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金

延伸閱讀

中信金砸32億買鴻勁...現賺18億！專家「CoWoS擴產直接受益」：還會更高

台股先跌600點？夜盤重挫嚇壞投資人…郭哲榮：實際換算台股約跌400到500點

今天就算跌到4至5%也不是什麼世界末日！小犬：0050與00919下跌價先算出來

00919一個月內漲了1塊錢！存股哥：還是相當值得存股的好標的

相關新聞

36元的0056可以開始做價差？專家點「已突破舊有區間」：普遍資產增值

台股資金潮再度推升高股息ETF聲量，0056 不僅資產規模站穩四千億，更被市場點名即將挑戰五千億，是存股族心中「長期必備」的代表作... 高股息ETF的熱度再度升溫，0056 這檔老牌商品近日重新衝上熱搜，不只資產規模穩坐四千億之上，更被市場預期將挑戰五千億元大關。 對許多長期投資人而言，0056早已是存股清單中的固定班底，不論景氣循環或指數波動，都有人選擇以「穩定配息」作為核心理由。 如今價格來到三字頭，一些投資人甚至喊出「36元可以做價差」，但這句話在現在的市場環境中是否仍然成立，值得重新檢視。

大家嫌爛的00713是我報酬率最高的一檔！存股哥：甚至比00878還要高

00713存滿3年了，當初改制季配息就打算用00713跟00878湊成雙季配拉高現金流，後來00919上市之後，3.6.9.12除息月就改存00919，主要是我覺得00919殖利率比較高對我個人的規劃

00919一個月內漲了1塊錢！存股哥：還是相當值得存股的好標的

＊原文發文時間為12月12日 群益台灣精選高息（00919）近期漲幅不錯，一個月內漲了1塊錢，今天站上年線也收穩22塊，算是最近比較明顯的轉強趨勢，加上年化殖利率一直保持10%左右，我個人認為還

股市高檔震盪 這檔海外高息ETF年化配息率上看9%

受上周五美國科技股重挫影響，台股15日開盤壓力沈重，權值股普遍回檔。然而在市場波動加劇之際，具備高息護體與低波動特性的E...

市場震盪下…009803市值、成長、配息都兼顧！用多因子策略給答案

在市場震盪頻繁、投資人同時關注成長性與現金流的背景下，兼具市值、成長與配息設計的ETF，成為近期討論焦點之一。市場上針對「是否存在能同時兼顧市值規模、報酬表現與殖利率能力的ETF」的討論，也逐漸升溫。

009803兼顧市值更拚成長！股海老牛「會配息」才安心原因：本身就是一種實力

股海老牛表示，對投資而言自己較屬於偏好具有配息機制的投資產品。 原因主要有兩點： 第一，在股市震盪較為劇烈的環境下，若能領到配息，有助於提升投資時的安心感 第二，只要ETF能夠穩定配息，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。