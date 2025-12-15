大家嫌爛的00713是我報酬率最高的一檔！存股哥：甚至比00878還要高

00713存滿3年了，當初改制季配息就打算用00713跟00878湊成雙季配拉高現金流，後來00919上市之後，3.6.9.12除息月就改存00919，主要是我覺得00919殖利率比較高對我個人的規劃更有幫助，暫停存00713並不是它不好。

而且00713其實是我報酬率最高的高股息，甚至比00878還要高，目前存了10.4張，均價42.25，帳面報酬+$89,465（20.35%），這3年加上明年一月的股息總額$114,535，今年也很多人說713很爛，但對我來說是股息價差一起賺。

我覺得好、你覺得爛，我認為關鍵因素還是在於持有時間的長短，以及你用什麼心態來看待存股這件事，回顧過往無論是大盤指數或是優質存股標的，過去的高點通通變成現在的低點，只要你持有的時間夠長，然後靜待股價跟著大盤往上即可。

我在大盤當時15000-16000點左右開始布局，就算當時股價一直往上漲，我仍照自己的節奏股息持續再投入，成本價雖然也不斷增加，但現在回頭看根本被我買在地板價。

很多人在這1-2年開始存股，剛好遇到高股息從去年中開始的下跌段，然後持有時間不超過2年就覺得存股這套策略生效，於是焦慮、害怕失去其他股價上漲的標的，然後開始行為失序，變成當初下定決心的存股策略通通都沒做。

這一年我也遇到超多私訊，問我大盤漲XXX怎麼都沒漲？我通常都會反問那你有股息再投入嗎？那你有持續買進壓低均價嗎？無一例外大概80%-90%的人會回答「沒有」。

我大概就知道他們只是用價差心態來持有高股息，希望買進後就跟飆股一樣不斷往上漲，或是短期內看到別人漲自己持有的標的沒有漲，就會在心中下意識的否定存股這個策略，甚至心態崩盤。

還是要說存股是一套長期策略，必須耐心等待用時間慢慢換獲利，它不是你一買進就會財富自由的方式，如果用錯誤的心態來存股，你只會越來越痛苦而已，希望在你覺得存股是一套沒用的策略時，可以想想當初開始存股的初衷。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。