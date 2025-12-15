00919一個月內漲了1塊錢！存股哥：還是相當值得存股的好標的

＊原文發文時間為12月12日

群益台灣精選高息（00919）近期漲幅不錯，一個月內漲了1塊錢，今天站上年線也收穩22塊，算是最近比較明顯的轉強趨勢，加上年化殖利率一直保持10%左右，我個人認為還是00919還是相當值得存股的好標的。

過去一年很多人都下車了，無非就是得了FOMO症候群（害怕失去），覺得大盤漲它都不漲，乾脆停損轉其他標的，存個短短一兩年就放棄真的很可惜。

春耕夏耘秋收冬藏，大豐收之前偶爾也會遇到歉收之時，也唯有堅持到最後的人才能得到勝利果實。

我從去年大概2-3月開始布局00919，今年也陸續加碼買了23張，目前累積張數63張，從第一筆股息到明年一月的這一份，股息總額也領了$245,060，隨著時間我的持股部位只會越來越多、現金流越來越強。

資金一直都是輪動的，市場永遠不缺機會，缺的是能陪你走完一整段循環的耐心，當價格回到合理區間、趨勢重新站穩時，時間終究會給願意等待的人一個合理的答案，至於我，肯定是會繼續存的。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。