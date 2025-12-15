股市高檔震盪 這檔海外高息ETF年化配息率上看9%

受上周五美國科技股重挫影響，台股15日開盤壓力沈重，權值股普遍回檔。然而在市場波動加劇之際，具備高息護體與低波動特性的ETF反而成為資金避風港。其中，中信亞太高股息ETF（00964） 憑藉其聚焦亞太供應鏈重組紅利的獨特優勢，今年以來含息報酬率逾16%；加上今年配息金額節節攀升，16日即將除息0.085元，以目前股價計算，年化配息率近9%，績效與配息率在高股息ETF中名列前茅。

00964經理人張苡琤表示，面對美股修正與地緣政治的不確定性，投資人應將目光放遠，關注全球供應鏈重組下的實質受惠者。隨著全球供應鏈「區域化」與「去中心化」趨勢底定，亞太地區（特別是台灣、日本、韓國）已成為關鍵零組件與高階製造的核心 。根據資料顯示，韓國與台灣的EPS（每股盈餘）預估值在近三個月內被大幅上調約30%，遠高於其他亞洲市場，顯示基本面獲利動能強勁 。

張苡琤進一步指出，除了基本面支撐，貨幣環境亦有利亞太資產表現。隨著外資預期全球貨幣環境轉趨寬鬆、美元續貶，歷史經驗顯示，當美元走弱（貶值幅度大於5%）時，資金往往回流新興亞洲，中國與韓國股市的中位數報酬率可達13%至15%。目前外資預估亞太（不含日本）指數一年目標價仍有約18%的漲幅空間，現在正是布局的甜蜜點 。

針對許多投資人擔心的風險過度集中問題，張苡琤分析，00964是目前台股市場上唯一一檔專注於亞太地區的高股息產品 。其選股邏輯橫跨台灣、日本、韓國、新加坡、澳洲及中國（香港）等亞太六強，能有效提供風險緩衝，避免單一國家或單一產業波動對淨值的劇烈衝擊 。在產業配置上，00964不僅持有受惠於AI與半導體浪潮的科技硬體股，更廣泛納入了受惠於供應鏈重組的周邊產業，包含航運、原物料、能源與金融。

針對存股族最關心的配息表現，張苡琤表示，亞太區企業普遍具備高現金水位與穩健財務體質。觀察00964近期的配息紀錄，每單位配息金額呈現「步步高升」的態勢，從年初的0.04元一路成長的0.085元，翻倍成長。且採月配息機制，可滿足投資人穩定的現金流需求。

00964現金收益分配除息日為12月16日，12月15日買進並持有就能參加除息，收益分配發放日為明年1月13日。中國信託投信表示，在美中半導體角力與全球供應鏈重組的長線趨勢下，亞太資產展現了強勁的韌性與修復能力。00964亞太高股息ETF不僅兼顧了成長與收益，更是投資人分散風險、參與亞太經濟起飛的最佳工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。